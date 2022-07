Politecnico, festa per 58 studenti: tanti dottori dal Campus di Lecco

Si avvicina la proclamazione di 58 nuovi dottori al Polo di Lecco del Politecnico di Milano. Domani, martedì 19 luglio, è in programma la giornata dedicata alle lauree triennali all'interno del Campus di via Previati. Saranno 26 i laureandi che festeggeranno questo importante traguardo.

I nominativi:

Ingegneria Civile e Ambientale (ICA)

Nunzio Matteo Liuzzo

Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio (ICMR)

Manuel Ambrosi, Jacopo Cristiano, Maddalena Martinelli

Ingegneria della Produzione Industriale (IPI)

Elisa Agostoni, Matteo Bellati, Alberto Bonanomi, Umberto Cama, Alberto Campagnari, Giorgio Castelnovo, Simone Cavenaghi, Davide Cogliati, Stefano De Carli, Matteo Folini, Gioele Fumagalli, Giacomo Gaggini, Enrico Galli, Alessandro Invernizzi, Alessio Pettinato, Arianna Piazza, Matteo Sala, Alessandro Salini, Giacomo Sangalli, Ludovico Maria Sibani, Teo Taschetti, Andrea Tavola.

La proclamazione dei laureati ICA e ICMR si svolgerà alle ore 14:30 in aula B0.4 mentre, per i laureati IPI, la proclamazione si terrà alle ore 16:00 in aula A1.3.

Sessione di Lauree Magistrali al Politecnico

Giovedì 21 luglio sarà, quindi, la volta dei laureandi magistrali. Saranno in 32 a discutere la loro tesi:

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura (EDA)

Andrea Agostinelli, Serena Fatme Cattaruzza, Oleksandra Rusetska

AL SETTIMO CIELO. Innovazione implementare per costruire sul costruito: riqualificazione urbana e sociale grazie a sistemi prefabbricati in copertura, quartiere Ponte Lambro.

Alessandra Battaglia

Che Macello! Un condensatore flessibile di scenari d'arte e vita pubblica nel padiglione del mercato carni dell'ex Macello di Milano.

Simone Chiavaroli Di Cristoforo, Angelo Lodico, Gianmarco Lomuscio

PROGETTO DEL NUOVO POLO BIBLIOTECARIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO IN CAMPUS MIND, EX AREA EXPO

Nicola Contini

BIM 6D & Circular economy design: Progettazione di spazi ad uso terziario e abitativo nell'area di via Risorgimento, Rho

Davide Corbetta, Paola Mongelli

QUARTO ReHUB Progetto di rigenerazione urbana e sviluppo di un modello innovativo di servizi per la comunità nel quartiere di Quarto Oggiaro

Laura Dell'Acqua

MiC: Moda in Corte Intervento su Cascina Monterobbio

Caterina Fagiolari

Progetto per la realizzazione della nuova sede della biblioteca unificata dell'area umanistica dell'università Roma "La Sapienza"

Simone Lorenzini, Matteo Panzeri

Riqualificazione e recupero dell'archeologia industriale riguardante l'area dell'ex vellutificio Redaelli a Mandello del Lario

Mattia Niccolò Mapelli

R.E.S.: Resilience Evolution and Safety. Progetto di un Resilience Hub per l'assistenza e la resilienza della comunità di Meatpacking District - New York City.

Laura Olivastri

FARM CHILDREN'S MUSEUM - Proposta di Recupero e Innovazione sul Palazzo Miccichè a Favara, Sicilia, con approfondimenti aggiuntivi

Alice Orlandi

Drive the change. "Studio dell'utilizzo del surplus energetico del Villaggio Olimpico per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: impatto di modelli di mobilita' alternativa e sistemi a guida autonoma".

Antongiulio Panarello

Centro Civico La Ceramo - Recupero e rifunzionalizzazione dell'antica fabbrica di maioliche "La Ceramo" di Valencia

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - Mechanical Engineering (MECH)

Luca Alietti

Precision enhancement of the 3D Printing process using Automated visual error detection

Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation (CERM)

Alberto Mariani

Effect of the climate change on the snow regimes in the Alps of Lombardy

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering (BAE)

Mohammed Mostafa Mohammed Mahmoud Abolilah, Betelhem Nakachew Bashu

RE_Sponge DAKAR

Jose Angel Arcila Gonzalez, Riccardo Bornati

Bridging Biophilia and Energy Efficiency within High-Performance Building Design. The Innovation Center at University City in Philadelphia

Lupamudra Chetia, Vaishali Kaithwas, Hitha Surendranath

INFORMAL IS THE NEW NORMAL-HANDS Health AND urban Space in Chamanculo, Mozambique

Reza Jafari

INSULA: Architecture of tomorrow, a waste's legacy (Research on novel building materials from waste production in accordance with principal of circular economy - Reykjavik, Iceland)

Saba Khansari, Zhila Sadat Movahed Mohammadi

Life around circles "passive design strategies for a secondary school in Benga, Malawi Africa"

Beatrice Pratobevera

ECO-UNIÃO: slum upgrading in Maputo

Varshni Yuvaraj

INFORMAL IS THE NEW NORMAL: DAKAR RE-GÉNÉRATION VERTE