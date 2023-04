"Sguardi di bellezza" al Lavello. Protagonisti volti, storie e sorrisi degli ospiti della Rsa

La Locanda Leonardo inaugura sabato 29 aprile la mostra "Sguardi di Bellezza": l'esposizione con le foto che ritraggono storie, volti e sorrisi degli ospiti della Rsa resterà poi aperta al Lavello fino al 31 maggio. Da più voci autorevoli arriva ormai l’invito (o forse il grido!) affinché la bellezza possa salvare il mondo. "Con questa mostra abbiamo provato a dare il nostro piccolo contributo a questo invito, consapevoli di quanta bellezza cogliamo nel nostro lavoro educativo quotidiano al fianco dei nostri cari anziani - commenta Sara Bolis, educatrice presso la Casa Madonna della Fiducia di Calolziocorte - Questa mostra ha grandi ambizioni: esporre la bellezza".

Ma quale Bellezza? "Quella che emerge da questo lavoro ed è capace di salvare il mondo non è certo la bellezza usa e getta, che ci serve solo per evadere e anestetizzarci, ma quella talmente potente da saper contenere in sé anche fatica, dolore, incomprensione, eppure capace di farci comunque affermare: ma che bella è la vita!”.

Raccontano con entusiasmo le due fotografe che sono entrate nella Rsa, Agnese Denti e Roberta Gambarini: "La possibilità di poter entrare in casa di riposo, dopo il periodo di pandemia, con lo scopo di raccontare con immagini coloro che la abitano e la vivono quotidianamente, ci ha davvero emozionato. Ci piace pensare di poter prestare i nostri occhi a chi visiterà la mostra per narrarvi questa unica e affascinante esperienza. Prezioso per noi è stato poter ascoltare le voci degli ospiti, seguire le loro storie e condividere con loro racconti, ricordi e sorrisi".

Per rendere al meglio le sensazioni provate dalle fotografe, gli scatti sono stati realizzati con la sola luce naturale, in bianco e nero per non distrarre i visitatori dai colori, che pur ravvivano la struttura, e per lasciare che lo sguardo si posi sulla ricchezza autentica che questa mostra vuole offrire al pubblico: le persone. Gli organizzatori ringraziano sentitamente lo studio fotografico FotoRota di Lecco e Photorec per la stampa e il supporto tecnico.

La mostra verrà inaugurata sabato alle ore 17 e proseguirà fino al 31 maggio alla locanda Leonardo del Lavello con apertura dalle ore 8 alle 18, il lunedì fino alle 14. Alla presentazione interverranno gli organizzatori, una delegazione della Casa Madonna della Fiducia e il direttore sanitario della Rsa Davide Fumagalli.