Al lavoro sugli impianti dell'Attraversamento: chiude la galleria del Monte Barro

Nuovi lavori all'interno dell'Attraversamento di Lecco. Come fatto sapere da Anas, l'azienda pubblica ha programmato gli interventi di manutenzione periodica agli impianti tecnologici installati lungo la galleria del Monte Barro, in direzione sud, lungo la Strada Statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Al fine di poter eseguire i lavori in sicurezza, sarà predisposta la chiusura della statale dal km 49,100 al km 44,400, verso Milano, dalle ore 22.00 di giovedi 23 fino alle ore 5.00 di venerdi 24 giugno.

Il traffico diretto verso il capoluogo di regione sarà deviato sulla Strada Provinciale 583, con uscita obbligatoria allo svincolo di Pescate, al km 49,100, e rientro in Statale allo svincolo di Civate, al km 44,400.