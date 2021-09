Statale 36 chiusa per interventi notturni sulla sede stradale

Programmata la manutenzione per il ripristino della pavimentazione. L'intervento durerà dal 13 al 29 settembre fra le ore 21 e le 6 del giorno successivo

SS36 chiusa per interventi notturni sulla sede stradale. Nell'ambito dei lavori di manutenzione programmata per il ripristino della pavimentazione sulla Strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", a partire da lunedì 13 settembre Anas eseguirà gli interventi dal km 57,300 al km 75,200 in entrambe le direzioni.

A partire da lunedi 13 a martedi 21 settembre verrà predisposta la chiusura dellaStatale dal km 57 al km 75 in direzione Sondrio dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Da mercoledi 22 e fino a mercoledi 29 settembre verrà predisposta la chiusura, secondo le medesime modalità in direzione Milano.

I cantieri non saranno attivi nei giorni festivi e prefestivi. Per effetto della chiusura della carreggiata Nord (direzione Sondrio) il traffico verrà deviato sulla SP72 con uscita allo svincolo di Abbadia Lariana (km 57,300), e ingresso sulla Statale 36 allo svincolo di Bellano (Km 75,230), viceversa in direzione Milano.