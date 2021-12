Verifiche sulla tenuta: chiusa per due giorni una corsia sul ponte "Nuovo"

Due giorni di verifiche sulla tenuta strutturale del ponte "Nuovo", occhio alle chiusure. Come spiega il Comune di Lecco, “al fine di eseguire attività d’ispezione e verifica delle strutture”, il ponte Kennedy sarà oggetto di alcune importanti modifiche temporanee alla viabilità nei giorni di lunedì 13 e martedì 14 dicembre, dalle ore 9 alle ore 17.

Non si entra a Lecco dal ponte "Nuovo"

Le modifiche, come spiegano da Palazzo Bovara riguarderanno l’istituzione di divieto di transito sulla corsia di destra nel senso di marcia in direzione Lecco, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità a 30 km/h. L’area di cantiere sarà delimitata, così come l’apposita segnaletica posta nelle 48 ore precedenti indicherà date e orari di restringimento della carreggiata.