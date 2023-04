Lavori per la sicurezza. L'amministrazione comunale di Valmadrera ha terminato tre interventi strutturali che riguardano due diverse aree della città per rispondere alle esigenze della cittadinanza. In primis è stato completato l'intervento in via Dell’Asilo a seguito di segnalazioni di insicurezza, da parte dei cittadini residenti, con riferimento alla sostenuta velocità veicolare di percorrenza, in considerazione della presenza della scuola primaria paritaria "Cuore immacolato" e del fatto che le soluzioni adottate negli anni precedenti, con l’installazione di segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, avevano migliorato la situazione ma non del tutto eliminato la problematica segnalata.

Durante l'ultimo trimestre del 2022 è stata affidata la realizzazione di un impianto semaforico pedonale, con controllo della velocità, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale adiacente la scuola primaria paritaria che è stato realizzato e collaudato mercoledì 5 aprile. L’obiettivo è il rispetto del limite massimo di velocità di 40 km/h previsto nel tratto stradale oggetto dell’intervento è di garantire una maggior sicurezza di tutti i pedoni e in particolare di bambini e genitori che accedono al plesso scolastico. L’installazione è stata eseguita a seguito del rinnovamento della segnaletica orizzontale e della predisposizione della relativa segnaletica verticale eseguita la scorsa settimana.

Poi, all'interno della frazione Parè, in corrispondenza della rotatoria tra viale Promessi Sposi e la Strada Provinciale 583, a seguito della realizzazione del parco urbano e con lo spostamento dell'asse viario su un nuovo tracciato, considerato che la vecchia rotatoria consentiva tramite la vecchia arteria stradale riqualificata l’accesso al pratone e che lo stesso accesso veniva utilizzato impropriamente e senza alcuna autorizzazione non rispettando la segnaletica stradale installata per accedere all’area e sostare, per accedere al punto d’accesso a lago per l’alaggio di imbarcazioni con evidenti problemi di sicurezza.

L'intervento di Parè

Considerata la presenza di aree giochi per bambini e la recente installazione di postazione bike sharing per il noleggio, il ritiro e la riconsegna di velocipedi, è risultato essere ancor più necessario delimitare l’area con una struttura in grado di consentire l’accesso ai soli mezzi d’emergenza e ai mezzi autorizzati per eventuali interventi manutentivi, limitando l’accesso sia alle autovetture che ai motocicli al fine di garantire l’effettiva sicurezza di pedoni e ciclisti.

Pertanto, a seguito dell’affidamento nell’ultimo trimestre dell’anno 2022, sempre mercoledì è stato collaudato e messo in funzione il sistema automatico con barriera mobile a sbarre singole una per l’ingresso e una per l’uscita pericoloso, riscontrato in diverse occasione da parte delle pattuglie della Polizia Locale, della percorrenza contromano da parte di automobilisti e motociclisti tra le due rotatorie dall’area riservata. Le barriere di ultima generazione, oltre a regolamentare l’accesso essendo luminose, saranno facilmente avvistabili anche in orario serale notturno per gli automobilisti che per errore, non prestando la dovuta attenzione alla segnaletica verticale si immettevano sul vecchio tracciato stradale.

L’intervento va ad aggiungersi ai cordoli stradali in gomma per la delimitazione delle corsie installati nel mese di marzo al fine di ridurre un fenomeno assai stradali poste a poche decine di metri di distanza sempre in frazione Parè.

“Tutti gli interventi realizzati - spiegano il sindaco Antonio Rusconi e il comandante Cristian Francese - vanno nella direzione d'incrementare sia la sicurezza percepita che reale e recepiscono le segnalazioni ricevute dalla cittadinanza per la risoluzione delle problematiche riscontrate anche dagli uffici comunali. Sono stati messi in opera dispositivi che consentono la regolamentazione della circolazione anche in fasce orarie serali e notturne in cui il presidio e il controllo risulta non sempre possibile inducendo gli automobilisti al rispetto delle normative e agevolando gli utenti deboli della strada”.