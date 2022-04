Si rifà l'asfalto sulla Statale 36: strada chiusa sul lago

Nuovi interventi lungo la Strada Statale 36. Anas, infatti, ha programmato il rifacimento delle pavimentazioni stradali dal km 57,700 al 75,350 e in entrambe le direzioni. “Per mitigare i disagi del traffico gli interventi verranno svolti in orario notturni”, spiega l'azienda pubblica in una nota diffusa mercoledì mattina; nel dettaglio questa sera verrà chiusa la statale in direzione Nord tra gli svincoli di Abbadia Lariana (km 57,700) allo svincolo di Bellano (km 75,350) dalle ore 22 alle ore 5 di domani, giovedì. Durante le ore di chiusura anche lo svincolo di Bellano sarà interdetto al traffico sia in ingresso che in uscita.

Lavori sulla Statale 36: chiusure e percorsi alternativi

Nei prossimi giorni i lavori proseguiranno con un restringimento di carreggiata in orario notturno secondo le seguenti modalità:

dal km 75,000 al km 75,350 in direzione nord dalle ore 21 del 28 aprile fino alle ore 5 del giorno successivo

dal km 75,600 al km 75,000 in direzione Milano dalle ore 21 del 29 aprile fino alle 6 del giorno successivo

Per via delle limitazioni al traffico, i veicoli che percorrono la statale in direzione Sondrio dovranno uscire allo svincolo di Abbadia Lariana e, percorrendo la Strada Provinciale 72 riprenderanno la Statale 36 allo svincolo di Colico Trivio di Fuentes. A seguito della chiusura della rampa di uscita dello svincolo di Bellano, i veicoli che percorrono la statale in direzione Milano dovranno uscire allo svincolo di Colico Trivio di Fuentes e, percorrendo la Strada Provinciale 72, riprenderanno la Statale 36 allo svincolo di Bellano.