Giunti da cambiare in galleria: chiude la Strada Statale 36

Partono i lavori sulla strada più trafficata del nostro territorio. A partire da lunedi 3 luglio, Anas avvierà le indagini propedeutiche ai lavori di ripristino e risanamento dei giunti e delle fessure della galleria Scoglio e della galleria Somana, lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza saranno attive alcune limitazioni al traffico in orario notturno.

Nel dettaglio, a partire da lunedi 3 e fino a giovedì 6 luglio dalle 22:00 alle 6:00 sarà chiusa la carreggiata in direzione Sondrio dal km 57,700 al km 75,300. In direzione Milano la statale sarà chiusa al traffico da lunedi 10 a giovedi 13 nella medesima fascia oraria.

Durante le ore di chiusura, il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale tra gli svincoli di Abbadia Lariana (km 57,700) e Bellano (km 75,300) con indicazioni sul posto.