Living Land cerca “Giovani competenti”: come candidarsi

Il Comune di Lecco si sta preparando per la ripresa della scuola. Visto l’esito positivo di quanto realizzato lo scorso anno, insieme all’Impresa sociale Girasole e all’Ambito di Lecco ha promosso un nuovo bando all’interno del progetto Living Land per individuare dei Giovani competenti che affiancheranno gli educatori nelle attività educative pomeridiane rivolte a bambini e ragazzi della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e delle scuole superiori che si svolgeranno presso gli istituti scolastici e nei doposcuola della città.

I giovani selezionati dal bando potranno essere infatti inseriti nei doposcuola gestiti da diversi soggetti attivi sul territorio e in rete tra loro grazie al progetto EducAzioni 2.0 (Società San Vincenzo De Paoli, Parrocchia San Nicolò, Associazione Portofranco Lecco, Progetto Adolescenti ODV, Centro Compi Point AllenaMente, CRI Croce Rossa Italiana polo Germanedo, Impresa Sociale Girasole) dove aiuteranno i bambini/ragazzi nello svolgimento dei compiti e delle attività laboratoriali. I giovani in alternativa potranno fare esperienza in affiancamento agli educatori nelleattività ludico-ricreative nei post scuola delle scuole primarie della città.

I ragazzi coinvolti saranno assunti tramite regolare contratto di lavoro per tutto l’anno scolastico 2022/2023, con un impegno di due o tre pomeriggi a settimana oltre agli incontri di equipe e agli incontri formativi. Inoltre ai giovani competenti verrà garantito un tutoraggio e una formazione per accompagnarli nell’esperienza.

Come lavorare con Living Land

Per partecipare al bando è sufficiente possedere i seguenti requisiti: avere un’età compresa tra i 18 e i 23 anni; essere predisposto e interessato a lavorare con bambini; essere in grado di gestire gruppi di bambini/ragazzi anche in modo autonomo e essere in grado di gestire gli imprevisti; sapersi muovere nel contesto di lavoro riconoscendo e rispettando il proprio ruolo e quello delle altre figure professionali presenti; essere una persona affidabile, puntuale e costante; essere disponibile a svolgere il servizio dalla prima settimana di ottobre 2022 fino alla conclusione dell’anno scolastico nel giugno 2023. Verranno considerati requisiti preferenziali: il diploma di maturità, aver svolto o svolgere studi in campo umanistico o sociale, aver maturato esperienza in attività di tipo artistico, ludico-ricreativo e/o sportivo con bambini, la residenza o domicilio in uno dei comuni dell’Ambito di Lecco e di Bellano.

I giovani interessati possono candidarsi sul sito www.livingland.info, compilando il formulario online entro martedì 13 settembre 2022. Per informazioni è possibile contattare Alice Ponzoni all’indirizzo e-mail livingland.giovani@consorzioconsolida.it.