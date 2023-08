Lario Reti, opportunità di lavoro: si cercano due persone

Doppia opportunità di lavoro all'interno di Lario Reti Holding. La società a partecipazione pubblica ha aperto due posizioni: addetto alla verifica allacciamenti d’utenza alla rete di fognatura e stagista da inserire come Supporto al Project Management Office. Diversi i requisiti minimi e specifici richiesti ai candidati.

Addetto alla verifica allacciamenti d’utenza alla rete di fognatura

Lario Reti Holding S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, è il Gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco ha avviato un progetto, della durata di 2 anni, che ha come obiettivo quello di delineare la presenza di situazioni storiche di utenze correttamente allacciate alla rete di fognatura, ma non registrate nel database della Società, così come di utenze non correttamente allacciate con scarico nella rete di raccolta delle acque meteoriche o dotate di impianti di trattamento privato non più necessari.

Al candidato prescelto sarà proposto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di 24 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, con un inquadramento non superiore a impiegato 3° livello del CCNL Gas – Acqua Utilitalia. La Società si riserva la facoltà di individuare un diverso inquadramento in funzione delle professionalità/competenze del candidato.

Entro e non oltre il 17 settembre 2023.

La figura sarà inserita all’interno della funzione Servizi all’Utenza – Fognatura della Divisione Corporate e si occuperà a titolo esemplificativo e non esaustivo di:

Effettuare sopralluoghi di verifica ispettiva delle utenze che risultano non allacciate alla rete fognaria;

Verificare la corretta esecuzione degli allacci e della loro regolarizzazione tecnico amministrativa;

Riportare in cartografia gli allacci verificati;

Effettuare caricamento della documentazione fotografica degli allacci;

Aggiornamento del database utenze della società.

I requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro; godimento diritti politici e civili; inesistenza di condanne penali definitive o di stato di interdizione, o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; età non inferiore a 18 (diciotto) anni; idoneità fisica a ricoprire il posto; buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; non trovarsi nelle condizioni di divieto a svolgere attività lavorativa presso gli Enti di cui art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 e art. 21 comma 1 del D.lgs. n. 39/2013 nonché – per le assunzioni di personale dirigenziale – di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 12 del D.lgs. n. 39/2013; non aver esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti della Società negli ultimi 3 anni (c.d. “pantouflage o revolving doors”) così come previsto dal PPCT e dalla L. n. 190/2012 e s.m.i. Diploma di Geometra (CAT) o di altro indirizzo tecnico tecnologico e/o qualifica professionale in manutenzione e assistenza tecnica; Possesso della patente di guida – categoria B.

Stagista da inserire come Supporto al Project Management Office

Si ricerca uno stagista da inserire come Supporto al Project Management Office. Al candidato prescelto verrà proposto uno stage semestrale – e riconoscimento di un rimborso spese pari a € 700 / mese più servizio mensa. Entro e non oltre il 31 ottobre 2023.