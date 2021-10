Lavori e festività: ecco come cambia la viabilità nel capoluogo

Numerosi gli interventi di manutenzione programmati nel capoluogo per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

via C. Porta, divieto di circolazione veicolare dal 2 novembre al 14 maggio 2022 per lavori rifacimento ponte pedonale sul torrente Caldone;

corso E. FILIBERTO, tratto all'altezza del civico 80, parziale restringimento con senso unico alternato regolamentato a mezzo movieri per lavori di nuovo allaccio alla rete idrica dal 5 al 6 novembre (Impresa Edil lario Cad per conto di Lario Reti holding);

via MONTEBELLO, tratto compreso tra il civico 2 e l'intersezione con via Milazzo, totale chiusura per lavori di nuovo allaccio alla rete della B.T. dal 2 al 3 novembre (Impresa Piazza Carlo srl di introbio per conto di Enel spa);

via MILAZZO, senso unico alternato regolamentato mediante movieri per parziale restringimento per lavori di allaccio alla rete della B.T. dal 2 al 4 novembre (Impresa Piazza Carlo srl di introbio per conto di Enel spa);

via COL DI LANA, tratto tra il civico 19 e l'intersezione con via alle Fucine, per occupazione suolo pubblico, dalle 8.30 alle 10.30 del giorno 28 ottobre e 3 novembre istituzione di senso unico alternato mediante movieri; limite massimo di velocità 20 Km/h, divieto di transito pedonale lato numeri dispari (Impresa ditta Ditta O.M.M.E.L. snc);

via P. NAVA, tratto, per occupazione suolo pubblico, sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico di circolazione sulla corsia di marcia in direzione via Parini, direzione obbligatoria a destra per i veicoli in transito in via G. Parini giunti in corrispondenza dell’intersezione Parini/Nava, direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita dalle aree di sosta di via Nava, limite massimo di velocità 20 km/h e transito pedonale consentito lato civici pari;

via CANTÙ e parcheggio antistante la Società Canottieri, per manifestazione "47° Campionato Invernale Interlaghi" dalle 4 del 30 ottobre alle 20 del 1° novembre, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto veicoli organizzatori e partecipanti dell’evento muniti di contrassegno e veicoli del Corpo dei Vigili del Fuoco negli stalli riservati;

via FOSCOLO, in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti dalle 8 alle 18.30 dal 31 ottobre al 3 novembre, istituzione di senso vietato nel tratto e direzione di marcia compreso tra l'uscita del parcheggio del Cimitero del rione di Castello adiacente via Pindemonte e via Caduti Martiri di Nassyria, sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico di circolazione nel tratto e direzione compreso tra l'intersezione con via Caduti Martiri di Nassyria e l'uscita del parcheggio del cimitero di Castello adiacente via Pindemonte, obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che, provenienti da via Lusciana, si immettono in via Foscolo, sospensione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata nel tratto e direzione compreso tra l'uscita del parcheggio del cimitero del rione di Castello adiacente via Pindemonte e l'intersezione con via Caduti Martiri di Nassyria.

Per maggiori informazioni: Servizio viabilità - 0341 481316, Servizio manutenzione - 0341 481371.