Mancano 40mila euro per pagare il campo: la Pol. Valmadrera punta sui grandi campioni

La Polisportiva Valmadrera punta sui grandi campioni per mettere altri mattoni nella raccolta fondi. Dopo il successo dei panettoni natalizi, infatti, ecco la sorpresa degli, in collaborazione con il Comitato per il Campo Sintetico dell’Oratorio di Valmadrera: asta on line con assegnazione al miglior offerente di sei splendidi regali natalizi. Ce n’è veramente per tutti i gusti: maglia ufficiale autografata da Dybala, Chiesa, Ibrahimovic, Barella, con firme anche di Lautaro, Dzeko, De Vrij, Handanovic, D’Ambrosio e Ranocchia, pallone autografato dai giocatori del Milan e, per gli amanti della Formula 1, Polo Alfa Romeo Racing autografata dai 2 piloti Raikkonen e Giovinazzi con cappellino firmato sempre dal pilota italiano.

40mila euro per pagare il campo

L’asta è partita giovedì 16 dicembre e si concluderà venerdì 24 dicembre alle ore 12.00, con ritiro immediato dei premi. Per fare la propria offerta è possibile scrivere sulla pagina FB della Polisportiva Valmadrera 1974, costantemente aggiornata sui valori raggiunti da ogni regalo, o mandare un whatsapp al numero 335 7294395. Tutto il ricavato andrà a favore del pagamento del campo in sintetico dell’oratorio di Valmadrera, il cui investimento complessivo è stato di 315mila euro; ne mancano 40mila per saldare il conto.