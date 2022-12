La Polisportiva Valmadrera raccoglie fondi per campo e spogliatoi con Leao e Chiellini

Due campioni per sostenere la causa della Polisportiva Valmadrera. Domenica 18 dicembre è partita, sulla pagina Facebook della Polisportiva Valmadrera 1974, l’asta con le maglie autografate di Leao e di Chiellini - in attesa di Brozovic - insieme ai cappellini del Team Racing Alfa Romeo autografati dai piloti di Formula 1 Bottas e Zhou.

Valmadrera: 80mila euro per il campo dell'oratorio

“Grazie ai tanti amici della Polisportiva Valmadrera sono arrivate queste bellissime maglie e cappellini che serviranno a raccogliere fondi sia per saldare il debito del campo in sintetico dell’oratorio di Valmadrera costato 315mila euro sia per finanziare i nuovi lavori che consistono nella sistemazione degli spogliatoi e dell’area di 400 metri quadri a lato del campo”, spiega la storica associazione sportiva. Il saldo per il campo si aggira sui 30mila euro, mentre i nuovi lavori richiedono una spesa di 50mila euro. “Ma tutto è a favore dei ragazzi di Valmadrera che si allenano in Polisportiva (più di 300 quelli che praticano il calcio tra i bambini della scuola calcio e squadre FIGC e CSI) o che frequentano l’oratorio ed è giusto che abbiano spazi moderni e sicuri”.

Per fare l'offerta è possibile scrivere sulla pagina Facebook della Polisportiva Valmadrera 1974, sempre aggiornata sulle ultime quotazioni raggiunte, oppure mandare un messaggio WhatsApp al numero 335 7294395 (Alberto De Pellegrin). L’asta chiuderà i battenti il 24 dicembre alle ore 12.00, questo “per poter consegnare maglie e cappellini nel pomeriggio e per chi vuole utilizzarle per un bel regalo di Natale a figli o nipoti”.

La festa di Natale

Venerdì 16 dicembreè andata in scena la Festa di Natale della Polisportiva Valmadrera dedicata a tutto il settore giovanile presso il cineteatro Artesfera. Il cinema era pieno di atleti e atlete e la festa è ben riuscita, con i saluti iniziali del presidente Alberto De Pellegrin, del parroco Don Isidoro, di don Fabio e del sindaco Antonio Rusconi, che si è complimentato “nel vedere tanti figli di ex giocatori della Polisportiva, segno di una vitalità dell'associazione che si mantiene negli anni e degli ottimi risultati che le varie squadre stanno conseguendo nel calcio, nel volley e nel basket”. Poi c’è stata la sorpresa dello spettacolo del Mago David con numeri che hanno rallegrato i presenti, l’estrazione dei premi e il brindisi finale con panettoni, pandoro, bibite e spumante. A condurre la serata, proprio perché sembrasse una festa in famiglia, un giovane allenatore della Polisportiva Simone Sala che si è distinto anche sul palco.