Il padrone sepolto con l'amico a quattro zampe al cimitero: a Malgrate si può

Il padrone sepolto insieme all'amico a quattro zampe. A Malgrate è realtà la variazione del regolamento per la gestione dei servizi cimiteriali, approvata durante l'ultima seduta del Consiglio comunale di mercoledì 8 febbraio come da ordine del giorno che ha caratterizzato la breve assise: il Comune lecchese è tra i primi ad applicare la normativa approvata qualche tempo fa da Regione Lombardia seguendo l'esempio di Milano del 2019.

Malgrate: cani e gatti si possono seppellire con i padroni

Le ceneri degli animali saranno tumulate in un'urna separata rispetto a quelle del padrone, che a sua volta dovrà essere stato sottoposto a cremazione; in caso contrario, la medesima urna si potrà inserire nella tomba di famiglia o nel loculo. Saranno i padroni stessi o, eventualmente, gli eredi a poter avanzare la specifica richiesta al Comune, ma non sarà possibile aggiungere la foto o una lapide accanto a quelle canoniche.

Sempre inserita nella modifica del regolamento la realizzazione di un Giardino delle Rimembranze all'interno del quale sarà possibile disperdere le ceneri dopo la cremazione. Infine, decisa la realizzazione di una Sala del Commiato dedicata all'estremo saluto.