L'ex Maternità di Lecco ora ha una nuova vita: è archivio e museo

È stata completata la commutazione dell'ex ospedale di Lecco nel Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. Mercoledì 29 settembre si è tenuta la cerimonia d'inaugurazione dell’edificio ex Maternità di via Amendola, alla presenza del Magnifico Rettore Ferruccio Resta, dell’assessore per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia Fabrizio Sala, del Presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Fosti e delle autorità territoriali.

Intervento da sette milioni: archivio e museo

L’edificio, ultimo tassello che completa e arricchisce l’insediamento del Politecnico di Milano nel cuore della città Lecco, ospita laboratori di ricerca, una sede dell’incubatore di impresa Polihub, il laboratorio Pier Luigi Nervi, aule per didattica innovativa, nonché gli archivi storici e tecnici della ditta Badoni di proprietà del Comune di Lecco. Un intervento di ristrutturazione e allestimento durato 17 mesi, per un importo complessivo di €7.300.000,00, disponibile grazie al contributo di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Provincia di Lecco, oltre a una quota autofinanziata dal Politecnico di Milano. Le opere compiute hanno previsto un attento lavoro di conservazione del costruito esistente, unitamente a una sapiente valorizzazione degli spazi interni e degli elementi architettonici caratteristici, donando all’edificio un volto completamente nuovo che impreziosisce il contesto urbano in cui è inserito.

“Il Politecnico di Milano è presente a Lecco dal 1989 e qui ha trovato un’accoglienza straordinaria: un territorio propositivo, pronto al confronto e alla condivisione di intenti e obiettivi” - afferma Manuela Grecchi, Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco - “Il cammino non è sempre stato in discesa, non sono mancate le difficoltà, ma queste fanno parte del gioco e tutti i progetti ambiziosi ne hanno. Siamo cresciuti insieme alla città e oggi inauguriamo l’edificio che completa l’area del nostro campus, intervento strategico voluto fortemente dal territorio e reso possibile grazie alla lungimiranza e al lavoro di molte persone. Ringrazio Regione Lombardia e Fondazione Cariplo sempre pronte a sostenere le iniziative del nostro Ateneo, i Prorettori che mi hanno preceduto, le istituzioni locali e il tessuto imprenditoriale che hanno permesso una sinergia positiva. Un ultimo ringraziamento va a Univerlecco principale sostenitore della nostra presenza a Lecco”.

“La cerimonia di oggi - commenta il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli - rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso, in cui la proficua sinergia tra diversi attori del territorio ha permesso di raggiungere un traguardo importante, la cui bellezza è sotto gli occhi di tutti. La Provincia di Lecco ha fatto molto volentieri la sua parte, trasferendo in comodato gratuito per 30 anni la palazzina ex Maternità del vecchio ospedale al Politecnico di Milano e contribuendo per oltre 600 mila euro alla realizzazione del nuovo edificio, che va ad arricchire l’offerta formativa del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, in un mix di memoria, tradizione e innovazione. In un momento particolare come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, il territorio ha saputo dare un significativo e concreto segnale di speranza alle nostre giovani generazioni, fornendo le condizioni ideali per costruire il loro futuro”.

"L’investimento sulle competenze e sulla formazione - afferma Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo - è la strada maestra per la crescita delle persone, per la competitività dei territori e per lo sviluppo del Paese Per questo Fondazione Cariplo ha sostenuto con convinzione la riqualificazione e l’ampliamento del campus universitario di Lecco, insieme a Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Politecnico di Milano. Solo investendo su una formazione di alta qualità, che sia in costante dialogo con le eccellenze del tessuto imprenditoriale, sarà anche possibile generare valore per tutta la comunità, rendendo il territorio più attrattivo e ricco di opportunità per tutte le persone che lo abitano”.

“Regione Lombardia è da sempre al fianco delle Università per rinnovare le strutture esistenti, migliorando sempre di più le aule e i laboratori, per fornire così a studenti e docenti strumenti sempre più innovativi. L’intervento di ristrutturazione a Lecco - continua Fabrizio Sala, assessore all’Istruzione, Ricerca, Università, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia - consente di ridare alla città e agli utenti uno spazio fruibile dai ragazzi e dai ricercatori per una didattica innovativa, al passo con i tempi, con un attento lavoro di conservazione aggiungendo però la modernità dei nuovi materiali per rendere il campus ancora più attrattivo”.