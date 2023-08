Grazie a "Michy Sempre con noi" donate attrezzature alla Pediatria dell'Istituto tumori di Milano

"Negli ultimi due anni noi dell'associazione 'Michy sempre con noi' abbiamo fortunatamente lavorato tanto. È molto importante perché cosi riusciamo a concretizzare gli sforzi e vederne i risultati".

Le parole provengono dal cuore di chi - il padre Stefano Barra e la mamma Paola - dopo la morte del piccolo Michele ha trasformato il dolore in atti di continua e incessante solidarietà, mirata soprattutto al settore della sanità infantile, nello specifico la Pediatria dell'Istituto tumori di Milano: 15.250 euro è l'importante cifra raccolta per l'acquisto di attrezzature chirurgiche preposte a interventi pediatrici in laparoscopia mini invasiva.

"Volontari super e instancabili"

"Abbiamo raggiunto questo fantastico obiettivo grazie a super e instancabili volontari sempre presenti - spiega Stefano Barra - Io e Paola, commossi, ringraziamo chi in qualsiasi modo ci sostiene credendo in noi, gli sponsor, le cittadinanze di Abbadia, Mandello e zone limitrofe. Grazie a voi Michy continua a essere sempre con noi".

Il suo slancio non si è fermato qui. Altre risorse, 19.723 euro, sono state destinate all'acquisto di un sistema audiometrico per il controllo dell'udito nei bambini trattati con chemioterapia. Per raggiungere questi importanti risultati un vero esercito di volontari è sceso in campo da guerrieri di pace, attingendo con forza a diversi veicoli di solidarietà.

"Ringraziamo di cuore ogni singola persona che ha contribuito a questo successo. Da chi ci viene a trovare a chi sponsorizza il 'Michy Motor day', da chi ci fornisce il lavoro affidandoci il proprio catering a chi pensa a noi nel proprio giorno di festa devolvendoci il corrispettivo delle bomboniere, e tanti altri sarebbero ancora da citare! Ognuno dà ciò che può in base alle proprie possibilità, ma ben sappiamo che sono tutte le gocce, anche la più piccola, a riempire il vaso" puntualizza un soddisfatto Stefano Barra, incessatemente in campo "cercando sempre - aggiunge - di migliorarci in ricordo del nostro grande guerriero Michy e per altri piccoli guerrieri che stanno ancora lottando".

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)