Rivoluzione a Bellano, Dervio e Dorio: la raccolta rifiuti si fa col sacco rosso

Rivoluzione per i cittadini di Bellano, Dervio e Dorio sul fronte del conferimento dei rifiuti.

Dal prossimo 17 ottobre verrà introdotta la raccolta differenziata dei rifiuti attualmente conferiti con il sacco trasparente, che sarà basata sulla "misurazione puntuale" dei rifiuti non riciclabili prodotti da ciascuna famiglia e da ciascuna attività. In questo modo i Comuni si uniformano a gran parte della provincia di Lecco.

"Questo nuovo modello di raccolta consentirà di conteggiare con precisione il numero di sacchi conferiti da ogni utenza - spiegano i sindaci di Bellano, Dervio e Dorio, Antonio Rusconi, Stefano Cassinelli e Massimo Vergani - Grazie a questo sistema, in futuro, saremo in grado di ottimizzare e razionalizzare i servizi di raccolta, e di incrementare ulteriormente le nostre percentuali di raccolta differenziata e riciclo".

Tutto ciò sarà reso possibile dal nuovo sacco rosso, dotato di microchip, contenente un codice identificativo associato alla singola utenza.

"A partire dal 17 ottobre, il sacco rosso sarà l'unico che si potrà utilizzare per il conferimento dei rifiuti indifferenziati non riciclabili - continuano i tre sindaci - Durante le attività di raccolta rifiuti, un apposito dispositivo portatile consentirà di riconoscere il codice utente inserito nel sacco rosso e di conteggiare automaticamente i conferimenti effettuati da ciascuno".

Consegna dei sacchi dal 25 agosto

In pratica per i cittadini non cambierà nulla rispetto alle attuali modalità di raccolta, se non il tipo di sacco: anziché utilizzare il sacco trasparente o altri tipi di sacchetto, infatti, si dovrà obbligatoriamente utilizzare il nuovo sacco rosso, che verrà consegnato agli utenti a partire dal 25 agosto. Anche i giorni di raccolta resteranno invariati rispetto al calendario attualmente in uso e già distribuito agli utenti: i giorni di conferimento del sacco rosso saranno gli stessi fino a ora utilizzati per il sacco grigio. Nessuna modifica è, al momento, prevista per quanto riguarda le tariffe.

Importante è ricordare che, così come avveniva per il sacco trasparente, anche il nuovo sacco rosso non dovrà contenere nessun rifiuto riciclabile (come ad esempio bottiglie e flaconi in plastica, lattine, vetro, contenitori in tetrapak, scarti di cucina, cartoncino, pile, elettrodomestici).

Chi avesse necessità di conferire pannolini per bambini, pannoloni e traversine potrà richiedere agli uffici comunali una fornitura di appositi sacchi azzurri anch'essi dotati di microchip, da esporre lo stesso giorno del sacco rosso.

Anche se la raccolta del sacco rosso prenderà il via solo a metà ottobre, la distribuzione dei sacchi avrà inizio già da agosto. Gli utenti dovranno ritirare la propria fornitura di sacchi recandosi nei punti di distribuzione, necessariamente con la Carta Regionale dei Servizi dell'intestatario della Tari. Le utenze non domestiche non dotate di cassonetti, invece, potranno ritirare il kit fornendo la ragione sociale e la partita Iva.

Si ricorda che il ritiro della fornitura di sacchi rossi è obbligatoria per tutti gli utenti.

Date e luoghi per il ritiro

BELLANO

Punto di ritiro PALASOLE, Viale Tommaso Grossi

Giovedì 25 agosto 9.00-13.00 e 16.00-19.00

Venerdì 26 agosto 16.00-19.00

Lunedì 19 settembre 9.00-13.00 e 15.00-19.00

Giovedì 22 settembre 9.00-13.00 e 15.00-19.00

Venerdì 23 settembre 15.00-19.00

Lunedì 26 settembre 15.00-19.00

Martedì 27 settembre 9.00-13.00

Punto di ritiro | Loc. Vendrogno - Ex Municipio, Via Don Biagini

Sabato 27 agosto 9.00-13.00

Martedì 20 settembre 9.00-13.00

Sabato 24 settembre 9.00-13.00

DERVIO

Punto di ritiro Sala Consiliare, c/o il Municipio - Piazza IV Novembre, 3

Giovedì 1 settembre 16.00-19.00

Venerdì 2 settembre 9.00-13.00

Giovedì 15 settembre 9.00-13.00 e 15.00-19.00

Venerdì 16 settembre 15.00-19.00

Sabato 17 settembre 9.00-13.00

DORIO

Punto di ritiro | Dorio - Municipio

Lunedì 22 agosto 16.00-19.00

Sabato 17 settembre 9.00-13.00