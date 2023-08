Pulizia notturna dei parcheggi a Lecco: ecco dove sono i divieti

Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana a Lecco si segnalano in maniera particolare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 28 agosto e martedì 29 agosto e che prevedono l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 29 agosto nelle aree di via Mattei, via Galileo Galilei, via Matteotti, via dell'Eremo, via Nava, corso Emanuele Filiberto, via ai Poggi, via Amendola, via della Pergola, piazza Atleti Azzurri d'Italia e via Moro.

Le altre modifiche alla viabilità

corso Matteotti, tratto all'altezza del civico 20, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione perdita acqua dal 28 al 29 agosto;

via Don Morazzone, tratto compreso tra via del Sarto e via Padre Gemelli, per intervento di realizzazione nuovo collegamento in fibra ottica, divieto di transito veicolare dalle 8 del 28 agosto alle 17 del 29 agosto;

via Fiocchi, tratto all'altezza civico n. 17/A, per intervento di posizionamento autoscala, divieto di circolazione all'altezza del civico 17/A, dalle 8 alle 18 del 1° settembre;

via Carlo Porta, parziale restringimento della sede stradale per lavori di posa tubazione rete acqua, il 1° settembre.

viale Montegrappa, chiusura controviale per realizzazione "interventi di moderazione del traffico e mitigazione dei rischi sugli attraversamenti pedonali" dalle 8 del 28 agosto alle 19 del 31 agosto;

via Zelioli, parziale restringimento per realizzazione "interventi di moderazione del traffico e mitigazione dei rischi sugli attraversamenti pedonali" dalle 8 del 30 agosto alle 19 del 9 settembre;

via Azzeccagarbugli, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione della tubazione della rete fognaria dal 28 al 29 agosto;

via Montegrappa, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione perdita acqua e di sistemazione di 3 chiusini dal 29 al 30 agosto;

via Don Luigi Monza, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione tubazione rete fognaria dal 30 al 31 agosto.

Segnaliamo infine le modifiche alla viabilità previste per consentire l'allestimento del mercato straordinario in centro di mercoledì 30 agosto.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Comune di Lecco: Servizio viabilità 0341 481316, Servizio manutenzione 0341 481371.