Riparazioni reti e pulizia notturna, ecco come cambia la viabilità a Lecco

Sono numerose le modifiche alla viabilità cittadina conseguenti lavori pubblici per conto del Comune di Lecco.

Si segnalano in maniera particolare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 31 luglio e martedì 1° agosto e che prevedono l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 1° agosto nelle aree di via Movedo (parcheggio del santuario), via Sant'Ambrogio, via Besonda Inferiore, via Vercelloni, via Don Morazzone, via Valsassina (via Pacinotti), corso Matteotti 3, via Don Ticozzi (Taurus), via Dell'Isola, via Plinio.

Le ulteriori modifiche alla viabilità

via GALANDRA, incrocio con via Concordia, parziale restringimento della sede stradale con senso alternato regolamentato da movieri per lavori di riparazione saracinesca tombino dal 1° al 2 agosto;

corso MONTE SAN GABRIELE, tratto ponte sul Gerenzone, parziale restringimento per isolamento rete gas dal 31 luglio al 1° agosto;

via FIOCCHI, tratto all'altezza del civico 21, parziale restringimento per lavori di riparazione della rete idrica dal 2 al 3 agosto;

parziali restringimenti della sede stradale per lavori di posa della fibra ottica a servizio delle scuole dal 1° al 15 agosto in via DEL SARTO, via MORAZZONE, via PADRE GEMELLI, via ZELIOLI;

via PASCOLI, per intervento di sistemazione impianto illuminazione, divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale dalle 6 alle 20 dei giorni 2, 3 e 4 agosto.

Segnaliamo infine le modifiche alla viabilità determinate dai lavori di realizzazione della rotatoria di piazza Manzoni e quelle previste per consentire l'allestimento del mercato straordinario in centro di mercoledì 2 agosto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Municipio: Servizio viabilità 0341 481316, Servizio manutenzione 0341 481371.