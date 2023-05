Di notte si puliscono i parcheggi, attenzione ai divieti di sosta

Sono diverse le modifiche alla viabilità per la settimana alle porte nel comune di Lecco. Le segnaliamo ai nostri lettori. In maniera particolare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 8 maggio e martedì 9 maggio e che prevedono l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 9 maggio nelle aree di via Montegrappa, via Cantarelli, piazza delle Nazioni, via Airoldi e Muzzi, viale Dante, via Isola Villatico, via Bainsizza, via Buozzi e via Montebello.

Le ultieriori modifiche

via BAINSIZZA, tratto all'altezza del civico 48 per occupazione del suolo pubblico causa stazionamento di un mezzo elevatore dalle 8 alle 18 dal 9 all'11 maggio, con istituzione di totale chiusura al transito veicolare del tratto antistante il civico 38, revoca del senso unico di marcia, esclusivamente per consentire i movimenti veicolari dei residenti, nel tratto compreso tra i civici 24 e 48, obbligo di direzione a sinistra verso via Caldone per i veicoli che, in uscita dal peduncolo dopo il civico 18, si immettono su via Bainsizza;

via FIANDRA, tratto all'altezza del civico 10, istituzione del senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di posa dell'elettrodo BT dal 10 al 15 maggio;

via PONCHIELLI, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di allaccio alla rete fognaria il 9 e il 10 maggio;

via TONIO DA BELLEDO, tratto all'altezza del civico 7, parziale restringimento della sede stradale per lavori di isolamento della rete del gas il 12 maggio;

via MONTEROTONDO, tratto all'altezza del civico 5, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla rete del gas l'11 maggio;

via FONTANELLA, tratto compreso tra i civici 11 e 21, istituzione di divieto di transito veicolare per proroga di un intervento di rinnovo alla rete del gas metano dalle 8 alle 18 dall'8 al 10 maggio;

via MONTEROBBIO, tratto compreso tra i civici 19 e 39, istituzione di divieto di transito veicolare per occupazione del suolo pubblico per procedere alla triturazione ramaglia dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18 dell'11 maggio;

via PALESTRO, tratto compreso tra via Papa Giovanni e piazza dell'Oro, divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati da segnaletica verticale per lavori di scavo per la posa dell'elettrodo interrato dalle 8 alle 17 l'8 e il 9 maggio;

via BELFIORE, tratto compreso tra l'intersezione con via Achille Grandi, via di Vittorio e via Risorgimento, istituzione di senso unico di marcia in direzione ascendente verso via dell'Eremo; obbligo di svolta a destra per i veicoli che, provenienti da via Achille Grandi, si immettono su via Belfiore; obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che, provenienti da via Belfiore, proseguono in direzione discendente verso via Achille Grandi per proroga dei lavori di costruzione alla rete di teleriscaldamento dalle 19 del 14 maggio alle 19 del 10 giugno;

via BELFIORE, tratto compreso tra l'intersezione con via dei Riccioli, via di Vittorio e via Risorgimento, istituzione del senso unico di marcia in direzione ascendente verso via dell'Eremo, limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati da apposita segnaletica per lavori di costruzione della rete di teleriscaldamento dalle 8 dell'8 maggio alle 19 del 10 giugno;

via MASCARI, tratto all'altezza del civico 21, totale chiusura al transito veicolare nel tratto antistante il civico 21 e revoca del senso unico di marcia esclusivamente per consentire i movimenti veicolari dei residenti nel tratto compreso tra il civico 21 e via Bovara per scarico delle apparecchiature medicali dalle 7 alle 10 del 10 maggio;

via BEZZECCA, tratto all'altezza del civico 17, istituzione del divieto di transito veicolare per occupazione del suolo pubblico causa smontaggio gru di cantiere dalle 7 alle 20 del 9 maggio.

La Beleè de Cursa

A questo collegamento è disponibile l'ordinanza delle modifiche alla viabilità di oggi, domenica 7 maggio, causa la manifestazione podistica "Beleè de Cursa" per la quale è istituito dalle 6 alle 13 il divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Barbara, nel tratto da via Tonio da Belledo a via Santa Barbara 2, e in viale Valsugana lato civici pari. Invece, viene istituito il divieto di transito veicolare dalle 8 alle 12.30 in via Santa Barbara e dalle 8.30 alle 12.30 su tutte le strade interessate dal transito della corsa, limitatamente al tempo necessario del transito dei partecipanti.