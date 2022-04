Rete fognaria, manutenzione straordinaria e corsa: cambia la viabilità a Lecco

Alcuni lavori pubblici a cura del Comune di Lecco comporteranno modifiche alla viabilità nella prossima settimana. Le elenchiamo di seguito.

vicolo ANGHILERI, tratto all'altezza del civico 4, per lavori di allaccio alla rete fognaria dalle 8.30 del 26 aprile alle 18 del 28 aprile, restringimento carreggiata con senso unico alternato regolato da movieri, larghezza minima sede stradale 3 metri (lavori per conto di privati);

via PERAZZO e piazza DEI CAPPUCCINI 9, occupazione suolo pubblico per installazione ponteggio per manutenzione straordinaria condominio, dalle 8.30 del 27 aprile 2022 alle 18 del 27 aprile 2023 istituzione di:

in via Paolo Perazzo, tratto compreso tra l'intersezione con Piazza dei Cappuccini e il civico 10 e tra l'intersezione di via Santo Stefano e via Perazzo civico 10, divieto di sosta con rimozione forzata permanente ambo i lati e limite massimo di velocità 30 Km/h

in piazza dei Cappuccini, area di sosta adiacente al fabbricato altezza civico 9, oggetto di manutenzione straordinaria, divieto di sosta con rimozione forzata permanente su tutta l’area;

manifestazione "Bonacian in corsa", corsa su strada non competitiva, dalle 9.30 alle 12 del 30 aprile istituzione di divieto di transito veicolare dalle 9.30 alle 12 durante il passaggio dei partecipanti, nei seguenti tratti di strade: via Timavo (tratto dal civico 1 a via Piloni), via Piloni (tratto da via Timavo a via Sant'Egidio), via Sant'Egidio (tratto da via Piloni a Prato Rubino) e via Movedo.

Per maggiori informazioni: Servizio viabilità - 0341 481316; Servizio manutenzione - 0341 481371.