Ponte dei Morti, attenzione a come cambia la viabilità a Lecco

Settimana contrassegnata da numerose modifiche alla viabilità a Lecco. In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, dalle 8 del 31 ottobre alle 18 del 3 novembre, in via Foscolo sono stati istituiti:

- senso vietato nel tratto e direzione di marcia compreso tra l'uscita del parcheggio del Cimitero del rione di Castello adiacente via Pindemonte e via Caduti Martiri di Nassyria;

- sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico di circolazione nel tratto e direzione compreso tra l'intersezione con via Caduti Martiri di Nassyria e l'uscita del parcheggio del cimitero di Castello adiacente via Pindemonte;

- obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che, provenienti da via Lusciana, si immettono in via Foscolo;

- sospensione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata nel tratto e direzione compreso tra l'uscita del parcheggio del cimitero del rione di Castello adiacente via Pindemonte e l'intersezione con via Caduti Martiri di Nassyria;

Le ulteriori modifiche in città

parziali longitudinali restringimenti per lavori di scavo posa rete in fibra ottica dal 31 ottobre al 3 dicembre in via MATTEI, via PONTE ALIMASCO, via CADUDI DI NASSIRYA, via MARSALA, via LUSCIANA e via UGO FOSCOLO (impresa Valtellina di Gorle per conto di Open Fiber);

via PIETRO NAVA, tratto all'altezza del civico n. 1, per intervento di rifacimento rete idrica serbatoio dalle 9 alle 18 del 2 novembre, istituzione di:

divieto di circolazione veicolare;

obbligo di svolta a destra intersezione via Parini con via Pietro Nava eccetto residenti e ingresso parcheggi;

obbligo di direzione diritto all'intersezione semaforizzata per chi proviene da piazza Cermenati;

obbligo di direzione diritto con l’interdizione della corsia di svolta a sinistra all’intersezione semaforizzata per i veicoli provenienti da lungolario Cesare Battisti in direzione via Nava;

(Impresa Edil Lario cad. per conto di Lario Reti Holding spa)

via MAZZUCCONI tratto all'altezza del civico n. 70 per lavori di allaccio alla rete idrica dalle 9 alle 18 del 31 ottobre, istituzione di divieto di circolazione veicolare (impresa Edil Lario cad. per conto di Lario Reti Holding spa);

ponte KENNEDY, tratto compreso tra la rotatoria via Leonardo da Vinci/via Adda e la rotatoria su SP 583 (Malgrate), per lavori di rifacimento giunti strutturali sul ponte Kennedy dalle 20 del 5 novembre alle 6 del 6 novembre, e dalle 20 del 7 novembre alle 6 dell’8 novembre istituzione di:

- sospensione doppio senso di circolazione ed istituzione senso unico di circolazione, tra la rotatoria Via Leonardo da Vinci e Via Adda e la rotatoria su Sp 583, in direzione Malgrate, con istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h.

- senso vietato per i veicoli provenienti dalla Sp 583 e diretti a Lecco sul Ponte Kennedy

- revoca area pedonale sul ponte Azzone Visconti e istituzione senso unico di circolazione mediante impianto semaforico in direzione Lecco;

(Impresa Vitali s.r.l. per conto del Comune di Lecco);

via PONCHIELLI, tratto compreso tra l'intersezione con via alle Fornaci e il civ. 28, per intervento di rifacimento allacciamento rete fognaria dalle 8 alle 18 del 3 novembre, istituzione di sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico di circolazione, nel tratto da intersezione con via alle Fornaci al civ. 28 (impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto Lario Reti Holding spa).

Per maggiori informazioni: Servizio viabilità - 0341 481316; Servizio manutenzione - 0341 481371.