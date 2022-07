Far west Moregallo: il Comune chiude la strada "per inciviltà"

La parte terminale della strada al Moregallo chiusa per... inciviltà. A tanto è stato costretto il Comune di Mandello, responsabile dell'area a lago, per limitare i problemi che affliggono la località e sono divenuti ormai ingestibili.

"Dopo l'ennesimo weekend di inciviltà, con rifiuti abbandonati ovunque, fuochi, tende, situazioni igienico sanitarie non più tollerabili, abbiamo interdetto l'accesso alla parte terminale di via Moregge - spiega il sindaco Riccardo Fasoli - Una scelta estrema, dettata dalle problematiche sopra esposte e dalla

impossibilità di controllare l'area 24 ore su 24: le amministrazioni comunali non possono fare da balia all'inciviltà e alla mancanza di un minimo di senso civico".

Scatta la tolleranza zero

"In attesa di perfezionare presso l'Autorità di bacino la richiesta da parte di un operatore già in passato attivo sul territorio la richiesta di gestione della zona, la terremo chiusa. Non è possibile tollerare tutto quello che succede in quest'area nel fine settimana. Nel frattempo ci siamo attivati anche per gli altri problemi del territorio - prosegue il sindaco - È in corso un'attenta verifica delle autorizzazioni di cava e di trasformazione di materiale inerte attive sul territorio. È in corso la verifica delle autorizzazioni di tutte le attività commerciali attive sull'area e particolarmente quelle che gestiscono le aree demaniali. A una di queste, a seguito di diverse difformità rispetto alle autorizzazioni edilizie, demaniali e acustiche, è stata intimata la sospensione delle attività".



"Ci interfacceremo nei prossimi giorni con le forze dell'ordine per la gestione delle aree pubbliche nelle ore notturne, per permettere a chi si vuole divertire seguendo le regole di trovare la discoteca aperta ma al contempo poter sanzionare chi non rispetta il bene pubblico, l'ambiente e il vicinato prima e dopo esservi stato".