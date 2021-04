"Experience": sei itinerari fra Italia, Europa e Africa in sella alle Moto Guzzi

Sei tappe da affrontare in sella alle moto dell'Aquila, in Italia, in Europa e in Africa. Sono le "Moto Guzzi Experience 2021", che l'azienda di Via Parodi ha già lanciato sul proprio sito e che cadono nell'anno del Centenario.

Cos'è

"Moto Guzzi Experience" è un'avventura coinvolgente in sella alla gamma delle bicilindriche di Mandello che regala emozioni autentiche a tutti i motociclisti amanti dell'esperienza on the road, della natura, della scoperta del territorio e dell'amicizia che si crea tra compagni di avventura. In ciascun evento, i partecipanti potranno provare la V7 850 cc, la V85 TT e V9.

I sei itinerari

Sardegna 25-31 maggio

Un itinerario formidabile, con un periplo pressoché completo della Sardegna che farà scoprire i luoghi più spettacolari sia della scintillante costa sia dell'inesplorato entroterra.

Balcani 3-10 luglio

Un giro ad anello di oltre 2.000 chilometri attraverso i Balcani, luogo da sempre di incontro e di scontro fra popoli delle più diverse origini e culture.

Dolomiti 23-26 luglio

Le Dolomiti diventano in estate uno dei più straordinari lunapark che un motociclista possa mai desiderare, con la loro infinita teoria di curve immerse in un paesaggio sempre mozzafiato.

Raid a Capo Nord 17 agosto-12 settembre

Un secolo di vita "on the road" è un traguardo che non si taglia tutti i giorni, e quindi va celebrato sontuosamente, con un viaggio destinato a restare nella storia!

Toscana 1-4 ottobre

Le strade bianche della Toscana, sulla scia di innumerevoli fotografie e di capolavori cinematografici che hanno conquistato l'immaginario collettivo su scala universale, in sella a una moto a dir poco perfetta per l'occasione come la Moto Guzzi V85 TT.

Tunisia 9-18 ottobre

Un viaggio completo del Paese che rappresenta l'autentica "porta dell'Africa", il miglior assaggio possibile di questo continente prima di innamorarsene perdutamente.

Programma completo e relativi costi sono disponibili sul sito della Moto Guzzi. Experience si rivolge alla community Guzzi, con i membri che possono godere di alcuni vantaggi, ma è aperta a chiunque.