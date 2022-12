Al Planetario di Lecco quest'anno si festeggia un Natale spaziale

Partono gli appuntamenti natalizi al Planetario. Si penserà, come è giusto, prima ai bambini. Sabato 17 dicembre, alle ore 15, ci sarà la prima proiezione intitolata "Alla ricerca di Santa Claus", un viaggio per scoprire le origini di Babbo Natale e per avere sorprese ed emozioni stellari. La seconda, alle ore 16.30, ha fatto già registrare il tutto esaurito.

L'iniziativa verrà riproposta sabato 24 sempre alle 15 e alle 16.30. Occorre prenotare dal sito www.deepspace.it, come del resto per tutte le altre iniziative.

E per i bambini che vogliono la Befana, una vecchietta un po'... ritardataria, l'appuntamento sarà per sabato 7 gennaio, sempre alle 15 e alle 16.30. Questi appuntamenti per i piccoli sono indicati dai 3 ai 7 anni, ma ovviamente può partecipare chiunque.

Tutti in cupola

Sotto la cupola del Planetario si potrà vivere un altro eccezionale viaggio tra astronomia, storia e arte per spiegare uno dei più affascinanti misteri di ogni tempo. Quello della stella che guidò i Magi e di cui parla l'evangelista Matteo. Per la natura multidisciplinare, queste proiezioni non sono indicate per i piccoli, ma per ragazzi e adulti. Ecco il calendario: domenica 18 dicembre ore 16, venerdì 23 ore 21, lunedì 26 ore 16, venerdì 30 ore 21, domenica 1 gennaio ore 16, venerdì 6 gennaio ore 16. Come relatori si alterneranno, per altro con un giusto taglio personale, Franco Molteni e Loris Lazzati.

Ci sarà anche la possibilità, sabato 17 dicembre alle ore 20, di un'osservazione del cielo con i telescopi dal piazzale della funivia di Erna. Per l'occasione il biglietto potrà essere acquistato solo in loco e con carta di credito/bancomat. Il biglietto unico costa 6 euro, 4 euro per i soci, ma c’è l'opportunità del biglietto famiglia (genitori + figli) da 15 euro, che costa 15 euro.

Il Planetario offre anche ottime idee per i cadeau natalizi, come biglietti omaggio in quantità a piacere e con confezioni ad hoc e tesseramenti. Per averli l'ideale è passare personalmente a richiederli al Planetario, ma lo si può fare anche on line.