Anche quest'anno il covid "spegne" le fiaccolate natalizie

Lo spettro covid è sempre presente, saltano le fiaccolate natalizie. A Mandello la tradizionale manifestazione in programma ogni anno all'Antivigilia non ci sarà: il lungo "serpentone" di scie luminose che si inerpica verso la cima del Manavello, ammirato negli anni passati a eccezione del funesto 2020, non farà capolino sul profilo del monte.

E proprio come dodici mesi fa, gli organizzatori del Gal (Gruppo amici Luzzeno) e degli Amici del Manavello hanno deciso di cancellare l'evento per non creare pericolosi assembramenti. Un'assunzione di responsabilità in un momento in cui la pandemia sembra purtroppo avere ripreso vigore. Vale la pena ricordare che nelle ultime edizioni avevano partecipato centinaia di mandellesi partiti da Rongio e giunti in cima al monte (1.112 metri).

Garantiti albero e cometa

Il Manavello, però, non resterà al buio: i volontari accenderanno comunque il grande albero e la cometa che dall'alto sovrastano il paese, ben visibili anche a chilometri di distanza.

Lo stesso destino, purtroppo, toccherà alla fiaccolata sul San Martino a Lecco che a sua volta si sarebbe dovuta svolgere il 23 dicembre. Gli organizzatori del Gruppo Alpini del Monte Medale Rancio e Laorca hanno optato anche in questo caso per la cancellazione onde evitare pericolosi assembramenti una volta arrivati alla cappelletta. Nel 2020 fu illuminata la Via Cassin: quest'anno non resterà che alzare lo sguardo verso il San Martino per lasciarsi stupire da qualche nuova sorpresa.