Dalla Puglia al Portogallo a piedi, Nazario Nesta fa tappa sul Lago di Como

Da anni ha intrapreso un cammino senza sosta, letteralmente, attraversando il Bel Paese. Come lui stesso si descrive, "cammino per valorizzare l'Italia". E ora punta a uscire dai nostri confini, per giungere in Spagna e poi in Portogallo.

Lui è Nazario Nesta, 30enne pugliese traveller e youtuber, che di professione ormai... cammina. Proprio in queste ore il giovane ha attraversato il Lecchese, in direzione Milano. Nazario, sospinto da una incrollabile fiducia e voglia di scoprire nuovi luoghi, dorme in tenda, cammina per almeno 40 chilometri al giorno con lo zaino in spalla e incontra lungo il suo percorso molti dei suoi migliaia di follower (113mila solo su Youtube).

Dopo avere completato il periplo dell'Italia, 10.600 chilometri, il giovane è ripartito dalla sua Puglia per arrivare in Spagna, dove ha intenzione di percorrere sempre a piedi il perimetro della penisola iberica. Da aprile a oggi ha già percorso quasi 1.500 chilometri.

I fan lungo il percorso

Il passaggio di Nazario, accompagnato da un altro viandante - Simon Emilio Betta, "miliomillemiglia", ragazzo di Vicenza incontrato lungo il percorso che a sua volta viaggia in direzione Portogallo dopo avere già affrontato il giro d'Italia in bicicletta - ha destato grande curiosità nel nostro territorio, anche per l'effetto-megafono avuto grazie ai social: in tanti si sono portati sulle loro tracce (il cammino di Nazario può essere monitorato in tempo reale a questo link, dove è possibile anche interagire con lui) e li hanno incontrati, accompagnandoli per qualche chilometro o semplicemente scattando una foto con lui e con Simon Emilio. È il caso, ad esempio, del consigliere comunale di Mandello Luisella Aliprandi (la ringraziamo per le immagini), che ha postato la foto scattata insieme ai due ragazzi sul lungolago di Lecco definendo l'incontro "emozionante".

"Una nuova sfida"

Nesta racconta tutti i suoi spostamenti attraverso video caricati quasi quotidianamente su Youtube, ma è molto attivo anche sui social network. "Dall'Italia alla Spagna, per poi 'disegnare' l'intero perimetro spagnolo, fino ad arrivare in Portogallo e a percorrere i suoi confini, tornare infine in Italia in un cammino di migliaia di chilometri, interamente a piedi - scrive nella descrizione sul suo canale Youtube, per spiegare l'ultimo progetto - Un viaggio low cost per la Spagna e il Portogallo: il territorio, le strutture, l'accoglienza, gli incontri, le singole storie che ognuno ha da raccontare. Dopo aver completato l'intero perimetro italiano a piedi, una nuova eccitante sfida dal nuovo cammino.

Seguitemi in questa splendida avventura".