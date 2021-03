Massimo Sottocornola confermato alla guida dei Notai Lecco e Como

Rieletti quattro consiglieri e il presidente uscente per altri tre anni: «Attivi per i nostri utenti nonostante le difficoltà causate dalla pandemia»

Il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco si è riunito sabato 27 febbraio 2021 per l'elezione di quattro consiglieri. Per il prossimo triennio sono stati confermati i quattro consiglieri uscenti, Elena Cavalleroni, Federica Giazzi, Laura Piffaretti e Massimo Sottocornola, che si vanno ad aggiungere ai consiglieri già in carica Matteo Bullone, Alberto Colombo, Piercarlo Colnaghi, Luca Donegana, Chiara Mariani, Christian Nessi, Camilla Pelizzatti.

Il Consiglio si è poi riunito e ha deliberato il rinnovo alla presidenza del notaio Massimo Sottocornola, che ricoprirà la carica per altri tre anni. «Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato rinnovandomi alla presidenza per altri tre anni - commenta il presidente Massimo Sottocornola - In questi ultimi mesi complessi e difficili siamo stati sempre presenti e attivi per i nostri utenti nonostante le difficoltà pratiche. Per i prossimi mesi stiamo già lavorando con l'obiettivo di garantire risposte moderne ed efficaci nel caso in cui si dovesse presentare un'evoluzione della situazione pandemica. Sottolineo inoltre, con orgoglio, che su 11 consiglieri, ben 5 sono donne: una rappresentanza che ben rispecchia anche la presenza femminile nella categoria».

Durante l'assemblea è stata eletta Chiara Mariani quale rappresentante in seno al Comitato Notarile Regionale Lombardo.

