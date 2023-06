Sacro, arte, stelle: un successo la notte alla chiesa di San Giorgio

"Posto in fregio alla antica strada costiera del Lario orientale detta Via del Viandante, precipite sopra un roccione alto sul lago, l'edificio è probabile fondazione alto medievale". Scrive cosi Angelo Borghi nel suo libro Il lago di Lecco e le valli quando descrive la chiesa di San Giorgio, posta in territorio mandellese, gestita dalla parrocchia Sant'Antonio di Crebbio, che martedì ha vissuto un'occasione propizia per valorizzare il patrimonio storico, architettonico e culturale che rappresenta.

Affreschi di diverse mani ed esecuzioni fanno di questo sacro edificio un vero gioiello che merita attenzione e processi conservativi. A questo si è rivolto "Una notte alla chiesa di San Giorgio", appuntamento per cui l'assessore alla Cultura del Comune di Mandello Doriana Pachera si è convintamente spesa in collaborazione con la Parrocchia di Crebbio nella stesura del programma. "Una serata molto speciale, in cui la storia di questa piccola chiesa si intreccia con l'astronomia e la musica".

Diversi i soggetti intervenuti, dal dottor Francesco Betti appassionato di storia dell'arte a illustrare gli affreschi, a Davide Trezzi, astrofisico e divulgatore scientifico per avvicinare la luna attraverso il telescopio; ma anche Michele Vassena, giovane pianista del conservatorio Verdi di Milano e la dottoressa Francesca Zuccoli, addetta alla traduzione in simultanea per i visitatori stranieri. Un piatto di portata culturale di tutto rispetto, con il dulcis in fundo di una fresca macedonia gentilmente resa disponibile da Iperal nella persona del suo dirigente Ciapponi. L'offerta libera servirà d'aiuto economico al restauro dei preziosi affreschi conservati in San Giorgio.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)