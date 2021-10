A Valmadrera nascerà una nuova caserma dei carabinieri: sarà a Parè

I carabinieri di Valmadrera avranno una nuova caserma. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi, in apertura del Consiglio comunale dello scorso giovedì 30 settembre. Nella riunione dello scorso 20 settembre, dopo una serie d'incontri preliminari che hanno preso il via lo scorso mese di marzo, i primi cittadini di Valmadrera, Malgrate, Civate, Suello, Cesana Brianza e il vicesindaco di Oliveto Lario hanno concordato di procedere ad assegnare l'incarico ad un tecnico per predisporre, in collaborazione con gli Uffici tecnici dell'Arma, il progetto della nuova Caserma a Valmadrera, già inserita anche nell'ultimo Dup (Documento Unico di Programmazione).

L'edificio sorgerà all'incrocio di Parè tra viale Promessi Sposi e via Bovara.

Il sostegno del Colonnello

Il Sindaco, dopo aver dato lettura del verbale dell'incontro, ha espresso il proprio “ringraziamento al Comandante provinciale dell'Arma, Colonnello Igor Infante, che sostiene il progetto ed ha sottolineato come la realizzazione della nuova caserma a Valmadrera consentirà l'aumento del numero dei militari presso la stazione di Valmadrera, risultato importantissimo dato che il tema della sicurezza sta a cuore a tutti”.