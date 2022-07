il calendario dei lavori

/ Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga

Si posa il nuovo asfalto, restringimenti di carreggiata sulla SS36

Per due settimane nei giorni feriali interessata la carreggiata Sud, da 20 al 22 luglio invece in direzione Nord. E nella notte fra mercoledì e giovedì chiude lo svincolo per Abbadia