Grande vittoria per Oasi Galbusera Bianca. Giovedì sera su Sky 1 è andato in scena il settimo appuntamento della sesta stagione di 4 Hotel di Bruno Barbieri, con il viaggio tra le cascine lombarde fuori Milano, luoghi in cui è possibile staccare la spina dai ritmi frenetici della città e soprattutto riposare e mangiare bene. Come di consueto, 4 le realtà di accoglienza coinvolte, e tra queste due nella nostra Brianza: Agriturismo La Camilla a Vimercate, il Relais di charme Oasi Galbusera Bianca di La Valletta Brianza, nel Parco del Curone e di Montevecchia, le brianzole, quindi l'azienda agricola La Botanica a Lentate sul Seveso e l'agriturismo La Galizia a Cuggiono.

Come prevede il format del programma, Bruno Barbieri ha trascorso con i concorrenti un giorno e una notte nelle strutture in gara, testando l'ospitalità di ciascun albergatore per poi votare da 0 a 10 location, camera, colazione, servizi e prezzo fino al tavolo del confronto, dove poi è stato svelato il nome della struttura vincitrice.

E a questo punto la Brianza ha brillato come non mai: Oasi Galbusera Bianca si è aggiudicata la vittoria della puntata giocandosi la bellezza poetica della struttura ideata da Gaetano Besana, la sorprendente atmosfera del contesto naturalistico della Valle del Curone e l'unicità di una struttura costruita pezzo per pezzo per realizzare un sogno di pace e serenità.

La vittoria per Gaetano Besana si è dimostrata un finale inaspettato raggiunto con i punteggi attribuiti da Bruno Barbieri, e allora ancor più apprezzati per il loro valore professionale e al di sopra delle parti.

“Migliererò Oasi Galbusera Bianca”

“Partecipare con Oasi Galbusera Bianca alla trasmissione di Bruno Barbieri per me è stata una bellissima avventura - spiega Gaetano Besana -. È stata la scoperta di altri luoghi simili al mio che si fanno custodi della natura e dell'ambiente, è stato scoprire sapori insoliti e forme inaspettate che l'accoglienza in natura può assumere a seconda della personalità di chi ospita. Sono molto grato a Bruno per avermi dato la possibilità di partecipare, è stato molto stimolante e costruttivo conoscere i miei concorrenti/amici e capire come persone diverse vedono cose diverse che tutte concorrono alla creazione di un mondo di verde, di natura, di ambiente, di buoni cibi, di buoni sapori, e di benessere per le persone. L'accoglienza con il verde nel cuore è la nostra mission. E poi c'è il mondo del cinema e della tv, che ho frequentato nella mia vita precedente quando facevo il fotografo di moda, che mi ha fatto respirare arie note. Bruno poi è un folletto spiritoso ed esuberante sempre pronto con la battuta punzecchiante e divertente. Che spettacolo! Con i premi vinti migliorerò ancora l'accoglienza per i nostri ospiti/amici, perché la scoperta del mondo dell'Oasi sia ancora più stupefacente”.