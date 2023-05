Giornata del verde pulito, Olginate c'è

Quando c'è da rimboccarsi le maniche per rendere ancora più bello e pulito il paese gli olginatesi non si tirano indietro. Lo dimostra la partecipazione alle precedenti giornate del verde pulito e alle recenti iniziative di cittadinanza attiva proposte in varie zone del territorio comunale. La giornata ecologica sta ora per tornare e vedrà all'opera volontari di tutte le età tra il lungolago e la zona della scuola primaria, coinvolgendo anche il piedibus.

L'appuntamento è in programma per sabato 20 maggio: dalle ore 9 alle 12 con ritrovo alla scuola di via Campagnola e dalle 13 alle 16 partendo dagli orti di via Industria. "Curiamo la bellezza del nostro comune" è il messaggio lanciato dagli organizzatori per la Giornata del verde pulito 2023.

"Anche quest'anno il comune di Olginate parteciperà alla giornata del verde pulito promossa dalla Regione Lombardia in collaborazione con varie associazioni e con Silea - conferma Pietro Valsecchi, assessore all'ambiente e alla protezione civile - Si è scelto di dividere l'evento in due turni per coprire le disponibilità dei partecipanti. Le zone interessate saranno le aree nei pressi della scuola di via Campagnola e il lungolago. Durante la mattinata ci saranno i bambini del piedibus a dare una mano, mentre gli adulti si occuperanno delle zone più 'difficili'. Il materiale raccolto verrà poi suddiviso e smaltito nel centro di raccolta comunale. Grazie fin da ora a chi vorrà partecipare".