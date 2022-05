Valmadrera: l'oratorio estivo si fa, accordo Comune-Parrocchia da ottomila euro

Torna l'oratorio estivo di Valmadrera grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e Parrocchia di Sant'Antonio Abate. Istituzioni e chiesa uniscono gli sforzi per l'organizzazione delle attività ricreative ed educative destinate a bambini e ragazzi. Durante la seduta della Giunta dello scorso 11 maggio è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune e la Parrocchia - Oratorio San Filippo Neri che disciplina il sostegno da parte dell'ente per le attività del Centro Estivo 2022, prevedendo una spesa massima di ottomila euro, Iva compresa.

Nel 2020 e nel 2021 la collaborazione aveva reso possibile l'organizzazione delle attività in sicurezza, nel pieno rispetto delle linee guida vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, offrendo da un lato ai più giovani un'importante occasione ricreativa ed educativa dopo i mesi di didattica a distanza e di impossibilità nello svolgere attività sportiva; dall'altra, ecco il supporto alle famiglie nel periodo estivo.

La collaborazione tra Comune e Parrocchia

Ad oggi non sono state emanate linee guida per lo svolgimento in sicurezza di attività organizzate da parrocchie e oratori, ma la Diocesi di Milano ha elaborato uno schema di regolamento dal quale si desumono alcune raccomandazioni circa l’organizzazione di queste attività. Dopo alcuni incontri di confronto con i responsabili della Parrocchia, l'amministrazione ha ritenuto di sostenere l’attività di Centro Estivo 2022 "Batticuore", rivolto a bambini e ragazzi dal 1° anno della Scuola primaria al 3° anno della Scuola secondaria di 1° grado, organizzato dalla Parrocchia di Valmadrera per il periodo compreso dal 13 giugno all'8 luglio, garantendo i servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti tramite personale specializzato, oltre a un intervento di coordinamento organizzativo, gestionale ed educativo a supporto delle attività.