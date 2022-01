Vacanze d'oro per l'Orrido di Bellano: numeri record, avanti con lo spettacolo di luci

Festività da record nell'Alto Lago lecchese. L’Orrido di Bellano non si ferma più e macina record per quanto riguarda gli ingressi. Nei primi nove giorni del 2022, infatti, sono stati ben 15.500 i ticket staccati alla biglietteria dell’attrazione più amata del nostro territorio. Un numero da capogiro, se si considera che nel 2013 per raggiungere i 15mila ingressi fu necessario l’intero anno di attività. Un successo supportato dall’iniziativa “Orrido Magic Christmas Light”, affascinante spettacolo di luci creato all’interno della gola del torrente Pioverna.

“Sono numeri impressionanti - speiga entusiasta il sindaco Antonio Rusconi - Soprattutto se consideriamo che ai 15.500 ingressi registrati dall’1 al 9 gennaio, bisogna aggiungere gli oltre 8mila accessi avuti dal 4 dicembre, giorno di inaugurazione dello spettacolo luminoso, a fine anno. Nel primo weekend di dicembre ci sono state 2mila persone, poi si è registrato un periodo di calma in concomitanza con i weekend di shopping natalizio, ma dal 27 dicembre in poi abbiamo registrato numeri sempre più importanti. Se facciamo dei paragoni con le annate precedenti è evidente come questi numeri siano davvero da record. A gennaio 2018 gli ingressi erano stati 1.200 in totale, nel 2019 ne sono stati segnalati 1900 e nel 2020 sono saliti a 2.800. Insomma un crescendo, culminato nel successo di questi ultimi giorni. Tutto ciò è la prova del fatto che l’Orrido sta crescendo in popolarità, anche grazie all’idea di creare il suggestivo spettacolo di luci”. Un’idea, quest’ultima, che ha riscosso un consenso di pubblico tale da convincere l’Amministrazione comunale di Bellano a prolungare l’iniziativa.

Orrido di Bellano: gli orari d'accesso

“Sulla pagina Facebook ufficiale dell’Orrido sono arrivati centinaia di commenti entusiasti - continua l'assessore al turismo Irene Alfaroli - Tanto per rendere l’dea di quanto fermento si è creato anche sui social, basta pensare che uno dei post della pagina ha ottenuto 900 condivisioni, 500 commenti, 6mila like, con ben 89mila click sul post. L’entusiasmo alle stelle e, visto questo grande successo, per tutto il mese di gennaio le luci di “Orrido Magic Light” rimarranno accese, e l’atmosfera magica dell’Orrido illuminato si potrà vivere anche nei prossimi weekend”.

L’accesso sarà consentito il venerdì dalle 17 alle 20, e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20, all’ingresso sarà obbligatorio presentare il green pass rafforzato, così come da disposizioni del Governo. L’Orrido di Bellano, quindi, resta aperto, ma è necessaria la collaborazione di tutti per rendere la visita un’esperienza piacevole e sicura.

Per il nuovo anno, poi, non mancheranno le sorprese e le novità. E neppure i lavori per rendere l’Orrido sempre più attrattivo e affascinante. “Il 2022 sarà sicuramente l’anno della “Cà Del Diavol” - continua l’assessore Alfaroli - La nostra storica torre si svelerà per la prima volta al pubblico, con un museo multimediale al suo interno ad alto tasso di emozioni. I lavori sono in corso”.