Accordo Comune-Larioreti: il parcheggio di Parè aperto per trent'anni

Accordo praticamente definito. Nella seduta della Giunta di mercoledì 22 settembre è stata approvata all’unanimità la bozza di convenzione tra il Comune di Valmadrera e Larioreti per l'utilizzo trentennale della zona, a margine della Sp 583, provvisoriamente utilizzata come parcheggio da un massimo di 60 veicoli.

“Questo importante accordo - ha spiegato il sindaco Antonio Rusconi - che prelude a una prossima convenzione, è nella linea di dotare sempre più di parcheggi la zona di Parè in un’ ottica di progressiva valorizzazione”. Durante i lavori di riammodernamento del nuovo impianto di potabilizzazione, verrà realizzato un progetto architettonico con l’intento di minimizzare anche l’impatto dell’attuale struttura dell’impianto.

Nasce un'area camper?

Entro i prossimi mesi il Comune dovrà decidere se riservare l’area alle solo auto o realizzare altra struttura, come un’area camper. Ma ci sarà tempo e modo per parlarne in via Roma.