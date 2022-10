Industriali: Ferrarini (Vismara), Pasini (Feralpi) e Perego (Peg Perego) nel Consiglio

Giornata di nomine durante la prima riunione del Consiglio Generale di Confindustria Lecco e Sondrio. Mercoledì 19 ottobre, presieduta dal presidente dell’associazione di categoria Plinio Agostoni, si è tenuta l'assemblea che ha visto entrare ufficialmente in carica tutti i componenti elettivi per il biennio 2022-2024. Oltre ai membri del Consiglio di Presidenza, nel Consiglio Generale siedono gli altri componenti effettivi, ovvero i rappresentanti generali, i rappresentanti della piccola industria, i presidenti delle categorie merceologiche e i rappresentanti aggiuntivi delle categorie merceologiche.

Il nuovo Consiglio di Confindustria Lecco Sondrio

Nel corso della seduta di ieri, come previsto dallo Statuto, il presidente Agostoni ha nominato tre componenti effettivi di sua scelta: Lisa Ferrarini (Vismara), Giuseppe Pasini (Arlenico e Caleotto - Feralpi Group) e Lucio Perego (Peg Perego). Fanno infine il loro ingresso in Consiglio come invitati permanenti Annalisa Bellante (Cama), Anna Crupi (Pharmalife Research), Carlo Garbagnati (Regina Catene Calibrate) e Sergio Schena (Schena Generali).

Fra gli argomenti discussi in riunione un focus è stato dedicato all’emergenza energetica, con il contributo del Consorzio Energia Lombardia Nord; un secondo approfondimento ha invece riguardato le nuove iniziative dedicate all’orientamento in fase di sviluppo e proposte in particolare dal Gruppo Scuola, coordinato dal Presidente Plinio Agostoni. È infine intervenuto Monsignor Davide Milani, Presidente di Fondazione Ente dello Spettacolo, per alcune riflessioni sul valore del lavoro. Per ogni riunione del Consiglio Generale è infatti prevista la partecipazione di un ospite con il quale approfondire temi di ampio respiro.