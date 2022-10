34 anni dopo, Valmadrera saluta la pensionata Giacoma Daidone

Saluti istituzionali per Giacoma Daidone, storica dipendente appena andata in pensione. La Giunta comunale, prima della seduta di mercoledì sera, ha salutato la donna, per tantissimi anni ausiliario socio-assistenziale (Asa) presso la locale Opera Pia Magistris, ringraziandola per i tanti anni di lavoro dedicati agli anziani ospiti della della casa di riposo di Valmadrera. “La mia carriera lavorativa è iniziata come bidella in un asilo nido a Lecco, per poi passare alle dipendenze del comune di Valmadrera nel 1988 come bidella, per nove mesi, presso la scuola elementare”, ha ricordato Giacoma.

L'aneddoto delle ciabatte

“Sono entrata alla casa di riposo Opera Pia Magistris sostituendo un operatore socio sanitario, in seguito ho frequentato il corso Asa per poi essere assunta con contratto indeterminato nel 1991. L'Opera Pia è stata come la mia casa - ha ricordato -: lavorare con gli anziani è sempre stato il mio desiderio, ho imparato ad amarli e da loro sono stata amata. Gli anziani ci chiamavano angeli. Una difficoltà è stata la lingua, perchè io, siciliana, dovevo parlare e capire gli ospiti che si esprimevano in dialetto. Ricordo ancora la richiesta di un ospite riguardo alle zibrette, che io non sapevo essere la ciabatte. Da allora sono passati 33 anni, tutti trascorsi all'interno della struttura di cui gli ultimi, per motivi di salute, prestati come accoglienza in portineria. Con gli ospiti è stato uno scambio di amore e riconoscenza”.

Il sindaco, a nome della comunità, ha consegnato un libro di Valmadrera con il ringraziamento di tutta la comunità.