Un libro e una serie di podcast raccontano i "Per sempre Blucelesti"

Un libro e una serie di podcast per celebrare un pezzo di storia del Lecco. È dedicata sia alla squadra che da 110 anni fa sognare la città sia alle migliaia di tifosi la nuova iniziativa di Sky Blue Srl, società editrice del sito sportivo LCN Sport, dal titolo "Per sempre Blucelesti - I protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco".

La voce di Stefano Bolotta racconta la biografia di 50 calciatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco, ancora prima Canottieri Lecco e Ac Lecco, in una prima stagione di podcast della durata di un minuto e mezzo. Da questi testi è nato anche un piccolo volume cartaceo arricchito da fotografie dell'epoca e da una scheda che riassume per ogni giocatore presenze e reti in maglia bluceleste. La "chicca", a livello editoriale, è la presenza in ciascuna pagina dedicata ai singoli giocatori di un QR Code attraverso il quale ascoltare il relativo podcast.

"Sintesi di una fetta di storia"

"Quando il collega Ivan Alborghetti e il direttore di LCN Sport Matteo Bonacina mi ha proposto di realizzare podcast radiofonici su 50 leggende blucelesti, e ho iniziato a scrivere i testi, l'immagine focalizzata è stata nitida anche se in bianco e nero: perché non realizzare un libro? - spiega Bolotta - Il progetto Per sempre Blucelesti è nato così, in maniera immediata. E con la stessa semplicità si rivolge a lettori, tifosi, addetti ai lavori: non ha pretese di essere un libro monumentale né un racconto raffinato; la bellezza è tutta nei volti ruvidi dei calciatori, nelle foto spesso sgranate dai decenni, nei numeri e nelle emozioni che 110 anni hanno lasciato e lasciano in eredità. Questo libro vuole essere una sintesi imprescindibile di una fetta di storia del Lecco di ieri e di oggi, con schede di immediata lettura, un compendio sfogliabile in ogni luogo e in ogni momento, che qualsiasi amante dei colori blucelesti dovrebbe custodire gelosamente. E non è detto che nei prossimi mesi non possa avere un seguito".

"Contributo per l'anniversario"

"Il prossimo compleanno della società, la cui convenzionale data di fondazione è fissata il 22 dicembre 1912, merita qualcosa di diverso dal solito - spiega Matteo Bonacina - Per sempre Blucelesti è il primo lavoro su carta di Sky Blue Srl, un compendio evergreen che ha radici profonde e consegniamo a tutti gli appassionati lecchesi anche grazie all'innovativa convivenza tra mezzi moderni e più tradizionali. Il ringraziamento va a Stefano Bolotta e Ivan Alborghetti per lo sforzo profuso nella produzione, ma più in generale a tutta la squadra di Lecco Channel e LCN

Sport. Un grazie speciale lo rivolgo a tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo viaggio con i loro variegati contributi, tutti enormemente preziosi. L'obiettivo era quello di tramandare ai posteri un pezzo di storia a tinte blucelesti e pensiamo di esserci riusciti raccontando le gesta di coloro che l'hanno scritta. L'impegno che ci prendiamo è quello di non fermarci qui".

Tutte le informazioni utili

Il libro è acquistabile sulle store di Youcanprint. Nei prossimi giorni uscirà inoltre su tutti gli altri store (tra cui Mondadori, Amazon, Apple, Bookrepublic, Google Play Store, Hoepli, Ibs, Kobo, La Feltrinelli, Libreria Universitaria, San Paolo).

Per ascoltare i podcast.