Perledo dalla parte dei turisti: "Segnalate strutture ricettive irregolari"

Una lotta alle irregolarità, nel segno della trasparenza. A condurla è il Comune di Perledo attraverso il portale Pay Tourist al servizio dei visitatori e di chi soggiorna in paese. Sulla piattaforma sono infatti censite tutte le strutture certificate e quotidianamente viene addirittura aggiornato il conteggio delle persone ospitate nel territorio comunale.

Una delle novità introdotte negli ultimi tempi riguarda la possibilità di segnalare una struttura irregolare nel comune di Perledo. È sufficiente compilare un form in cui specificare il tipo di segnalazione (diverse le opzioni di scelta: mancata ricevuta di pagamento, struttura irregolare, non censita, codice di licenza non valido, codice licenza presente in un'altra inserzione) e scrivere poi la segnalazione.

La richiesta viene inoltrata agli uffici

Questo il testo in cui l'utente si imbatte una volta raggiunta la pagina web: "Tramite il modulo sottostante puoi segnalare eventuali strutture ricettive non censite oppure eventuali irregolaritá da parte di strutture già registrate.

Seleziona il tipo di segnalazione che vuoi effettuare, in modo completamente anonimo, questa richiesta verrà inoltrata all'ufficio preposto per i dovuti controlli".