Due anni per cambiare il Pgt di Lecco: “Cittadini, diteci la vostra”. Fissati tre incontri

Tre incontri pubblici per iniziare a piantare i semi del nuovo Piano di Governo del Territorio di Lecco. Il processo partecipativo entra, quindi, nel vivo: presentati in conferenza stampa i forum, promossi in occasione dell’avvio della Variante generale con l’obiettivo di sviluppare un percorso di ascolto, dialogo e confronto con la cittadinanza lecchese. Per intervenire al dibattito è possibile partecipare in presenza o sulla piattaforma Zoom compilando preventivamente il modulo (https://bit.ly/lc_iscrizioni_forumpubbliciPGT) ai fini della verifica dell’eventuale esaurimento dei posti disponibili, oppure, in sola modalità spettatore mediante il canale YouTube di Palazzo Bovara. Già pervenute le prime iscrizioni e osservazioni da parte dei cittadini lecchesi.

“Abbiamo iniziato con l’approvazione della variante di Piano e il 6 giugno abbiamo pubblicato l’avviso sul sito del Comune per le modalità di presentazione delle proposte - ha spiegato Giuseppe Rusconi, assessore all’urbanistica, durante la presentazione -. Noi vogliamo incontrare i cittadini lecchesi e iniziamo sin da subito con questo procedimento passando da tre forum pubblici”. La partenza è stata “con le manifestazioni d’interesse per le aree legate alla possibile rigenerazione urbana, 20 sono state approvate a dicembre. Pare che siamo la migliore tra le province italiane e quello dell’ascolto è un metodo che vogliamo nuovamente applicare: tutti abbiamo un’idea della nostra città, noi diciamo “raccontatecela” ai cittadini. Ci scontreremo, ma vogliamo dar vita a un percorso condiviso: lavorare per il bene di Lecco è il nostro mantra”. A settembre “saranno coinvolti i ragazzi per dar vita alla città del futuro”.

Lecco e gli incontri pubblici per il nuovo Pgt

Fissate le date dei forum pubblici:

5 luglio - ore 15.30 - “Città che cresce, cambia, cura”;

12 luglio - ore 18.00 - “Sostenibilità”;

19 luglio - ore 15.30 - “Economie urbane e rurali”.

Sugli orari, Rusconi ha aggiunto che: “Abbiamo pensato di calibrarli in base alle disponibilità degli stakeholders, chi non riesce a collegarsi o venire ha comunque a disposizione la registrazione integrale, che sarà il primo documento a disposizione dei progettisti. La legge urbanistica del nostro Stato è stata firmata lunedì 17 agosto 1942”.

“Saranno tre forum tematici che saranno ripresi durante degli incontri successivi che saranno calendarizzati da settembre-ottobre in poi”. Cos’ha in mente il Comune? “Pensiamo anche d’introdurre strumenti innovativi come l’urban digital twin, in vigore di recente anche a Zurigo, per dare delle risposte sempre migliori: avremo una città doppia a livello digitale, che permetterà di capire i futuri scenari di sviluppo, dall’asilo nido in poi: ci faremo guidare e consigliare da chi ha già conoscenza della piattaforma”. I tempi? “Contiamo di arrivare all’adozione entro la fine del 2024, ci diamo un anno e mezzo, massimo due, per portare a termine la variante, i passaggi della normativa prevedono tempi morti, anche di quattro mesi, durante i quali non si può far nulla”.

Nuovo Pgt di Lecco, incarico entro fine estate

Dopo l’adozione si aprirà la fase di osservazione, che sarà breve: “Se riusciamo ad anticiparla, è molto meglio per tutti. Durante gli incontri sarà possibile presentare anche le istanze per i cambi di destinazione d’uso, un secondo treno dopo quello della rigenerazione urbana”. Un esempio? “Pensate all’Icam, 20mila metri quadri e 80mila metri cubi: vedremo di fare delle scelte condivise con la proprietà”. Il Pgt in uscita non ha funzionato, facendo partire un solo ambito di trasformazione su sedici previsti, quello dell’area ex Faini con la Parrocchia: “Servono ascolto, dialogo e confronto. Non possiamo imporre vincoli su terreni privati, non funzionerebbe: non deve passare il concetto che ce la si canti e ce la si suoni nelle stanze del Comune”. L'incarico per la stilazione del Piano non è stato ancora affidato, ma il passaggio formale dovrebbe avvenire entro la fine dell’estate.

L'architetto Demis Panzeri ha invece illustrato le modalità per prendere parte ai forum pubblici, che può avvenire sia in presenza (60 posti) che via Zoom. Per il solo ascolto sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Comune di Lecco (https://www.youtube.com/user/ComunediLecco): “Sul sito si trova anche il modulo predisposto dagli uffici per guidare il cittadino nell’esecuzione della propria proposta. Non è una modalità vincolante, ma un modo per velocizzare e semplificare anche il nostro lavoro, oltre che per dare una traccia guida al cittadino stesso”. Scadenza, non perentoria, per la presentazione delle osservazioni fissata per il 5 settembre, “ma se anche arrivassero dei suggerimenti in una data successiva, comunque non troppo lontana per esigenze burocratica, verrebbero valutate”.