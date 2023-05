L'albero da colorare per sostenere i bambini affetti da autismo

Un albero da colorare per aiutare i bambini autistici. Pharmalife Research, l'azienda di Garbagnate Monastero leader nella produzione di integratori alimentari e dispositivi medici e dermocosmetici, prodotti in Italia e distribuiti in 62 paesi nel mondo, lancia in occasione della sua partecipazione alla manifestazione Cosmofarma una nuova iniziativa all'insegna della solidarietà.

"In questi ultimi tre anni, dall'insorgere della pandemia - illustra Anna Crupi, amministratore unico di Pharmalife Research - medici, farmacisti, aziende del comparto farmaceutico e salutistico e tutti quanti operano nel settore salute hanno prestato la loro opera, senza risparmiarsi, per arginare e combattere la pandemia, un evento catastrofico che nessuno poteva immaginare o prevedere. Tutti hanno acclamato gli 'eroi della pandemia', per poi progressivamente spegnere questa ondata di consensi fino a 'dimenticare' quanto è stato fatto".

"Noi non dimentichiamo"

Pharmalife Research "non dimentica - continua l'imprenditrice - e presenta a Cosmofarma, che si tiene a Bologna dal 5 al 7 maggio, assieme ai suoi integratori, ai cosmetici e ai dispostivi medici, l'iniziativa 'Lascia la tua impronta per aiutare i bambini affetti da autismo'. Un progetto che ha l'obiettivo di ricordare quanti hanno contribuito con la propria professionalità e dedizione a lasciare un'impronta nelle nostre vite; un'impronta che nei giorni della kermesse viene impressa dai farmacisti, erboristi e medici in visita allo stand dell'azienda sulla tela del maestoso quadro raffigurante un ulivo, simbolo di rinascita e speranza, colorandone le foglie".

Per ogni foglia colorata, Pharmalife Research donerà 10 euro all'associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, la cui missione è tutelare la dignità e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, specie in età evolutiva, e delle loro famiglie.

Una volta che la tela sarà completata con la colorazione di tutte le foglie, l'azienda di Garbagnate organizzerà un evento e metterà all'asta il dipinto e, unitamente alla donazione della stessa Pharmalife, il ricavato totale sarà desinato alla ristrutturazione dello spazio Rap (Riabilitazione autismo in età prescolare) con nuovi ambienti capaci di ospitare 150 bambini affetti da autismo.

"Con questa iniziativa - conclude Anna Crupi - Pharmalife Research desidera sottolineare il suo impegno nel sociale e per la condivisione di progetti in aiuto di bambini e famiglie che vivono momenti di difficoltà e dolore".