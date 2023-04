Tra i grandi problemi del mondo del lavoro c'è quello legato al reperimento del personale. Tante aziende stanno incontrando delle serie difficoltà, così come tanti lavoratori fanno fatica a trovare l'opportunità desiderata: da qualche giorno è attivo sul portale www.apilecco.it la nuova sezione "Cerca e trova lavoro" dedicata alle nostre aziende associate e a chi sta cercando una nuova opportunità lavorativa.

“Le nostre imprese associate accedendo all’area riservata del nostro sito possono caricare l’annuncio di lavoro che poi verrà vagliato dal nostro staff e quindi pubblicato. Il privato cittadino, invece, potrà consultare le singole offerte delle aziende e inoltrare la propria candidatura o inviarci una candidatura spontanea se nessun annuncio pubblicato corrisponde al suo profilo professionale. È un nuovo servizio di Api Lecco Sondrio che mira a ridurre la distanza tra domanda e offerta lavorativa”, spiega l'associazione di categoria.

“Da dopo il Covid è esplosa questa grande esigenza di personale nelle nostre aziende - aggiunge il direttore di Api Lecco Sondrio Marco Piazza - che, nonostante le difficoltà, stanno lavorando molto bene e gli ordini non mancano. C’è fame di tecnici specializzati, ma anche di operai generici, che le nostre imprese faticano a trovare. Così ci siamo chiesti come potevamo aiutarli e abbiamo deciso di dare vita a questo nuovo servizio, il "Cerca e trova lavoro di Api Lecco Sondrio". Conosciamo molto bene le nostre imprese, ecco perché abbiamo deciso di cimentarci in questa nuova avventura che non sarà di certo semplice e non risolverà tutti i problemi delle nostre aziende, ma speriamo possa essere d’aiuto per qualcuna”.