Parte il Lucca Comics & Games: la lecchese Pigiesse sponsor di Level Up

Il Lucca Comics & Games sta per riaprire le porte. Un evento di massa per proporre alla community delle community il meglio che l’editoria e le industrie creative offrono. Appuntamento dal 28 ottobre al 1° novembre nella bella città toscana, con una proposta culturale strutturata per soddisfare le aspettative di amanti di fumetto, manga, gioco, videogioco, serie tv, anime, cosplay, narrativa fantasy, volta a stimolare una partecipazione attiva da parte di tutti i fan. Si tratta, per capirci, del primo festival europeo e del secondo a livello planetario che ogni anno richiama decine e decine di migliaia di persone da tutto il mondo, con un "giro" di 60mila persone al giorno e ospiti di fama internazionale.

E uno sponsor tutto lecchese, per giunta. Si tratta di Pigiesse Srl, azienda attiva nel settore della stampa e della comunicazione rintracciabile in corso Promessi Sposi, guidato dal fondatore Anthony Piceno e dal socio Andrea Rota. Impresa che va verso i dieci anni di lavoro, fornendo materiale stampato artigianalmente e strategie di comunicazione a circa 600 clienti. L'avventura tutta nuova è quella legata alla sopracitata cinque giorni lucchese, visto che Pigiesse sarà main sponsor di Level Up Lucca Comics & Games, ovvero della costola del festival dedicata a chi sceglie di acquistare il biglietto premium, garantendosi l'accesso a un'area hospitality riservata e ad altre agevolazioni di vario genere.

Le zone dedicate a questo scopo saranno presenti a Palazzo Tucci e nello showroom di Martinelli Luce; l'impresa lecchese ha fatto produrre delle illustrazioni ad hoc per da affiancare al suo logo aziendale, così da poter andare incontro al tema della manifestazione. In questi giorni è in corso la stampa dei gadget che saranno distribuiti a coloro che acquisteranno il tagliando di cui sopra. Sempre alla Pigiesse è affidata la realizzazione dei badge in alluminio che permetteranno di accedere all'evento e delle card collezionabili che saranno consegnate con la bag Level Up.

Lucca Comics & Games 2022: gli ospiti

Tra le sorprese più grandi, a Lucca Comics & Games 2022 assisteremo all’anteprima europea del primo episodio di Mercoledì, l’attesissima serie tv diretta da Tim Burton e interpretata da Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams in arrivo su Netflix dal 23 novembre. La proiezione è prevista per lunedì 31 ottobre. Per l’occasione sarà a Lucca proprio Tim Burton, una delle figure più iconiche del cinema del nostro tempo, creatore di mondi e personaggi divenuti parte dell’immaginario collettivo. Grande ritorno per Disney+ che sarà presente con due entusiasmanti progetti Lucasfilm. Il 30 ottobre saranno a Lucca Denise Gough e Kyle Soller per parlare di Andor, serie che esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars attualmente in streaming su Disney+ con un episodio a settimana. Martedì 1° novembre sarà la volta dei membri del cast di Willow, Amar Chadha-Patel, Erin Kellyman ed Ellie Bamber, che presenteranno dei filmati esclusivi dell'epica serie fantasy, che debutterà su Disney+ il 30 novembre, e incontreranno il pubblico per un Q&A. E siamo solo all’inizio. Lucca Comics & Games 2022 segna il grande ritorno dei mangaka in Italia, attesissimi da tempo da tutti i fan.

Oltre al già annunciato Norihiro Yagi (Star Comics), autore di Ariadne In The Blue Sky, tutt’ora in corso, nonché del dark fantasy Claymore, sarà presente tutti i giorni per incontrare finalmente dal vivo i suoi fan anche Nagabe (J-Pop Manga), autore del successo da più di un milione di copie Girl From The Other Side, diventato anche un film animato del catalogo Crunchyroll. Insieme al giovane mangaka chiude il tris di autori giapponesi Atsushi Ohkubo, autore di successi mondiali come Soul Eater, la sua prima opera a essere serializzata, e Fire Force. Amante di musica e di videogiochi, character designer, autore best seller, al maestro Ohkubo Lucca Comics & Games dedicherà una mostra a Palazzo Ducale; inoltre sarà protagonista di un incontro col pubblico e sarà presente al Padiglione Panini (Cavallerizza). Grandi ospiti avrà quest’anno anche il mondo del videogame, con un programma culturale di primissimo piano. Sarà presente Yoshitaka Amano, illustratore e character designer giapponese, il creatore di personaggi iconici dell’animazione mondiale come Gatchaman, Tekkaman: The Space Knight, e Casshan, famoso sia per i film d’animazione come Vampire Hunter D sia per avere firmato il logo e le illustrazioni della premiata serie Final Fantasy.

Il festival festeggerà i 50 anni di Atari con Nolan Bushnell, fondatore di Atari e nominato da Newsweek come “uno dei 50 uomini che hanno cambiato l’America”. Il creatore del primo coin-op su larga scala (Computer Space), nonché inventore di Pong sarà celebrato con una mostra e parteciperà a dibattiti e approfondimenti legati al mondo videoludico tutti i giorni a partire dal 28 ottobre. Davide Soliani, Creative Director di Ubisoft, creatore di Mario + Rabbids Sparks of Hope, racconterà tutti i retroscena del suo lavoro, accompagnandoci nella visita alla mostra dedicata proprio a Mario + Rabbids: Sparks of Hope all’interno della Casa del Boia. Altri due artisti d’eccezione arrivano dal mondo della comicità made in Italy. Saranno infatti a Lucca, grazie a Prime Video, Lillo Petrolo e Frank Matano per presentare i loro nuovi show: Sono Lillo, la nuova serie Original italiana sul mitico personaggio di Posaman disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2023, e Prova Prova Sa Sa, comedy show sull’improvvisazione, in esclusiva su Amazon Prime dal 2 novembre, con Frank Matano nei panni di conduttore affiancato da quattro grandi comici ospiti fissi dello show.

Lillo Petrolo e Frank Matano presenteranno inoltre LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori. Matteo Rovere racconterà Romulus II – La guerra per Roma, secondo capitolo della serie Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 21 ottobre. A tema horror sarà invece l’appuntamento con Roberto Recchioni che presenterà Carne Fredda, il suo primo lavoro da regista prodotto da Adler Entertainment e Red On Productions. Ma la programmazione dell’Area Movie non finisce qui: abbiamo già annunciato le anteprime di One Piece Film: Red con la presenza del regista Gor? Taniguchi (29 ottobre), di Dampyr con la partecipazione a Lucca di tutto il cast internazionale in collegamento dal Teatro del Giglio con tutte le sale cinematografiche italiane (28 ottobre) e di Dragonero, di cui prossimamente condivideremo ulteriori dettagli.