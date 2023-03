Dinosauri, morte nello spazio, astronomi del passato: super marzo al Planetario

Marzo comincia con il botto al Planetario di Lecco. Quello che contribuì a uccidere i dinosauri: venerdì 3, al canonico orario delle 21, Giancarlo Colombo riproporrà la serata "Morti sotto una cattiva stella. L'ultimo giorno dei dinosauri".

Le conferenze del venerdì avranno altri appuntamenti di sicura attrazione. Venerdì 10 la giornalista scientifica Gabriella Bernardi terrà l'incontro "Non primedonne ma donne prime", sui primati stabiliti dalle scienziate nella storia dell'astronomia. Un tema in sintonia con l'8 marzo, ovviamente.

Venerdì 17, senza pensare alla superstizione, il medico Stefano Orsenigo tratterà un tema delicato: che cosa succede al corpo di un uomo senza protezione nel vuoto dello spazio? Al di là dell'ovvio epilogo letale, in realtà non si parla molto dei disastrosi cambiamenti causati dal vuoto e dalle radiazioni. Orsenigo entrerà invece nei dettagli.

Venerdì 24 la proiezione nella cupola illustrerà il cielo dell'equinozio. Infine, venerdì 31, spazio alla storia, alla cultura greca e a due grandi personaggi dell'astronomia: Aristarco ed Eratostene, i due uomini che misurarono il mondo. Il primo anticipò Copernico di 1.800 anni, ma non solo. E il secondo misurò le dimensioni della Terra con l'ausilio di semplici ombre. A tenere la serata saranno Giulia Malighetti per la parte storica e Loris Lazzati per quella astronomica.

Sabato 4 e sabato 18 sono in programma i pomeriggi dedicati ai bambini dai 3 ai 7 anni, rispettivamente con il Piccolo Principe e Gruby il maialino spaziale.

Sabato 25 uno degli appuntamenti più seguiti in assoluto: l'osservazione del cielo con i telescopi dal piazzale di partenza della funivia di Erna. Infine, tutte le domeniche alle 16 è prevista la proiezione in cupola sul cielo del mese.

Per tutti questi appuntamenti è necessaria la prenotazione dal sito www.deepspace.it.