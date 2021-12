Sessione invernale di lauree al Politecnico: incoronazione per 51 studenti

Tempo di lauree magistrali al campus del Polo di Lecco. Oggi, mercoledì 22 dicembre 2021 si svolgerà la sessione invernale, con 51 studenti che discuteranno la loro tesi. Di seguito, divisi per corso, l'elenco dei laureandi.

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Nadia Arrigoni, Stefano Galbusera

Capanna Osservatorio Regina Margherita: progetto del rifugio più alto d'Europa per un nuovo turismo d'alta quota

Camilla Bartoli, Simone Cretti

Coppito Rebirth - Una nuova scuola per Coppito: 95 giorni per implementare un edificio scolastico provvisorio e trasformarlo da temporaneo a permanente

Carlomina Besada

re.vitis. Light rebuild. Progetto per la ricostruzione dell'area terremotata in località Fango a Lacco Ameno (Ischia) con strutture in legno Platform Frame

Letizia Canevisio, Arianna Losi

LEVITAS: armonia tra storia e benessere. Progetto di valorizzazione del Collegio di Celana in Val San Martino

Laura Casati

SoRGIVa Sondrio: Ri-Generazione Itinerante della via Valeriana

Jamie Casciotta

EnerGrid Bovisa. Un nuovo modello urbano per la transizione energetica: il ruolo della microgrid nella progettazione residenziale

Paolo Del Duca

Tipologia, forma e tecnologia dell'architettura montana per un'Olimpiade diffusa a Livigno: studio e applicazione del legno come materiale modulare e ad alto stoccaggio di CO2

Isabella Donato, Laura Neri

Progetto per la realizzazione della nuova sede della biblioteca unificata dell'area umanistica dell'università Roma "La Sapienza"

Giovanna Dozio, Ilaria Isacco, Federica Pugliese

TAARA Cluster Rural - Innovare la tradizione: progettazione clever-tech di un centro agricolo rurale a Po, Burkina Faso

Laura Gardina, Stefano Molteni

Valutazione delle conseguenze del cambiamento climatico e individuazione di strategie di adattamento per il nuovo polo scolastico di Montalcino. Un edificio a ridotto impatto ambientale a servizio della comunità tra educazione alla sostenibilità e condivisione di energia autoprodotta

Andrea Gariboldi, Luca Sala, Matteo Sturiale

Sinapsi, progettazione di un centro riabilitativo e ricreativo a Odense per un'utenza fragile in età preadolescenziale

Cécile Yédeme Gnagne Agnero

Riabilitazione del complesso Al-Nuri nella Città Vecchia di Mosul in Iraq. Scuola secondaria in terra cruda

Mattia Lanza

Re_FIL REtroFitting Inclusivo con sistemi di prefabbricazione in Legno per la riqualificazione energetica di edifici residenziali. Applicazione ad un caso studio a Brescia.

Eleonora Massone

SistemaLecco. Piccola. Città. Resiliente. Riscoperta del sistema urbano lecchese (montagna-città-lago) e della sua capacità di adattarsi costruendo risposte sociali, economiche e ambientali nuove.

Anali Salarzadeh

Clima-x: il progetto di un'architettura bioclimatica per il Padiglione Italia Expo 2020 Dubai

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - Mechanical Engineering

Pietro Buzzella, Niccolò Fattarelli

Modelling and metallurgical analysis of hot rolled wire rod

Mayur Nitin Jagdale

3D Printing of a new NiTi based Shape Memory Alloy for Advanced Implants: Processability, Functional behaviour and biological testing

Andrea Martino

Key factors and high-level guidelines of workforce planning for project-driven companies

Fernando Emmanuel Pérez Recio

Forging tooling design methodology for axle I-beams

Nima Pourakbar Zehtabi

Numerical Analysis of Cold Spray Deposition for Medium-Entropy Alloys

Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

Bassem Mohamed Ahmed Gaber Adawy

ANALYSIS OF INELASTIC DEMAND PARAMETERS BASED ON THE THREE-DIMENSIONAL PHYSICS BASED SIMULATION OF THE APRIL 6, 2009 L'AQUILA EARTHQUAKE

Bruno Araujo Guillou

Flood mapping: a VGI approach to data collection to support risk mitigation

Florenc Bosi

Design of Smartphone Application that Provides User Generated Evacuation Notifications for Fire Incidents

Thomas Cannella, Alessandro Caretto

Flood hazard assessment by 2D hydrodynamic modelling for rivers North of Milan

Meet Mahendra Chapani

NUMERICAL ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE FLAT SLABS UNDER FIRE CONDITION

Stefano Conversi

Design of a WebGIS platform to support dam crisis management in seismic emergency

Dennis Defri

Optimization of Granular Cover for Rockfall Shelters

Andrea Graziotto, Giacomo Marrazzo

Performance analysis of a physically based erosion model, SMART-SED

Farzad Kazemi Movaghar

Behavior of Ground Anchors for Retaining Walls: an Analogy with Anchors in Concrete

Manuel Felipe Martin Moya

The use of geosynthetics as a countermeasure for scour at piers in rivers: experimental small case investigation

Mina Yazdani

An empirical flood mortality model using Random Forest algorithm

Raissa Christyn Zuñiga Bautista

Organized literature review of cyberattacks to technologies in the transport system

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Zeinab Dorouzi

InGrowth-Social housing with indoor farming approach

Saba Modaresi Alam, Mana Nemati Aghdam

Closing Gap, a building design according to the Active House specifications

Owais Mushtaq

THE HABITAT RE-THINKING STUDENT HOUSING IN INDIA

Islam Mohammed Ashraf Ibrahim Mohamed Rihan

inBetweens.: A Plant-inspired Building Prototype for Inhabiting Urban Gaps - The Beirut Case

Ayda Satari

Building Renovation and Energy Retrofitting-Schools of the New Millennium

Su Zihao

Reinveting City-Bacrcelona 22@