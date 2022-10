Pescarenico, lavori finiti: in via dell'Isola torna il porfido

Il porfido torna protagonista in via dell'Isola. La stretta strada del caratteristico rione di Pescarenico è stata completamente riqualificata e al posto dell'asfalto in queste settimane sono stati posati i sampietrini, come disposto dal Comune di Lecco. Gli operai della ditta incaricata erano entrati in azione lo scorso 1 settembre.

“Terminato il lavoro di riqualificazione di via del'Isola tratto pedonale fino a via Corti con rimozione dell'asfalto e posa del porfido. Permane chiuso per qualche giorno per maturazione e poi sarà riaperta”, ha fatto sapere Maria Sacchi, assessore comunale titolare della delega ai lavori pubblici.



Una fase dei lavori condotti a Pescarenico