By-pass provvisorio e deviazione della circolazione sulla SP62

Cambia temporaneamente la viabilità in Valsassina. La Provincia di Lecco ha disposto l'apertura del by-pass provvisorio e la deviazione della circolazione lungo la Strada Provinciale 62 a Primaluna.

In particolare, il tratto interessato si trova in prossimità del cantiere per il rifacimento del ponte stradale e adeguamento alveo sulla Valle Molinara, per consentire così le lavorazioni di demolizione e di ricostruzione del ponte.

L'attività, spiegano da Villa Locatelli, è "funzionale e necessaria a non interrompere il transito veicolare e consentirà di procedere in sicurezza allo svolgimento delle fasi di cantiere, tutelando l'incolumità degli utenti della strada e delle maestranze al lavoro".