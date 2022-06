Procura, tanto lavoro da smaltire: nasce la nuova Sezione di Polizia Giudiziaria

Al quarto piano della Procura di Lecco è nata la nuova Sezione di Polizia Giudiziaria – Polizia Locale. Nasce dal lavoro congiunto tra il procuratore della Repubblica di Lecco, Ezio Domenico Basso, e della Comandante della Polizia locale di Lecco, Monica Porta, che a inizio febbraio hanno iniziato a ragionare sul modo per mettere in piedi già testato “con successo” dallo stesso Basso a Oristano. Dal primo giugno è operativa l'aliquota della "locale", “nuova nella composizione, ampliata, e nel funzionamento - spiega il procuratore -. Si tratta della sezione atipica, perché non rientra in quella che sono le sezioni previste dal Codice di procedura penale - Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Penitenziaria -, ma si tratta di ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria appartenenti a quella categoria prevista dalla legge (art. 57, c. 3) Sono tutti appartenenti a Corpi di Polizia locale del circondario: ho voluto fortemente questa esperienza, frutto di una precedente e pluriennale, molto positiva”, maturata in Sardegna.

La sezione sarà guidata dal commissario capo della Polizia Locale, Silvio Spandri, e dal comandante della Polizia provinciale, Gerolamo Quadrio, “responsabili di due macro aree in riferimento alle tipologie di reato”. Fungeranno da coordinatori di altri otto colleghi di altrettante Polizie locali che, “secondo un calendario già predisposto con le amministrazioni di appartenenza”, si apparteranno al penultimo piano dello stabile di corso Promessi Sposi nell’arco della settimana e saranno distaccati in Procura “per occuparsi dei reati previsti dal Codice della Strada e di lesioni personali, colpose derivanti dalla circolazione stradale (art. 590 e 590 bis)”. Coinvolti anche “il settore dell’ambiente, urbanistica, paesaggistica e quello che riguarda le leggi che regolano pesca e caccia”. Nello specifico, a Spandri, presente tutti i giorni a tempo pieno, tocca il coordinamento di “infortunistica stradale e urbanistica”, mentre a Quadrio spettano “ambiente, caccia e pesca”.

Basso evidenzia “il mio sincero ringraziamento alle amministrazioni locali per la fattiva collaborazione”, nata a febbraio: “Arrivo qui, trovo Spandri e Quadrio. Parlo con la dottoressa Porta e le rendo nota l’esperienza di Oristano, ricevendo una sua disponibilità al sondaggio. Quindi, in inverno sosteniamo una riunione in Sala cosiliare a Lecco e mi ritrovo i Comandanti delle Polizie locali che poi hanno aderito spontaneamente, tranne uno, e questo mi ha positivamente colpito”. Le singole convenzioni sono state sottoscritte con i Comuni di Civate, Colico - titolare e due sostituti già individuati -, Galbiate, Mandello del Lario, Oggiono e Valmadrera.

Già stilato un calendario di massima:

Prima settimana: martedì pomeriggio Civate; mercoledì mattina Lecco; giovedì mattina Colico; venerdì Mandello del Lario (da settembre).

Seconda settimana: martedì pomeriggio Valmadrera; mercoledì mattina Oggiono; giovedì pomeriggio Galbiate; venerdì Mandello del Lario (da settembre).

Terza settimana: martedì pomeriggio Civate; mercoledì mattina Lecco; giovedì mattina Colico; venerdì Mandello del Lario (da settembre)

Quarta settimana: martedì pomeriggio Valmadrera; mercoledì mattina Oggiono; giovedì pomeriggio Galbiate; venerdì Mandello del Lario (da settembre).



Procura, il personale è sempre troppo poco

L'idea nasce da un problema ormai cronico: “Ogni giorno ci sono defezioni a livello di personale, ancora non ho visto i tre colleghi che devono arrivare e non lo faranno prima di dicembre. L’obiettivo è quello di far ripartire il lavoro della Procura e smaltire quello che si è accumulato in precedenza: avere questo contributo dei Comuni mi consente di eliminare l’arretrato e, dall’altra, definire in tempi solleciti dei provvedimenti non di vitale importanza ma di numero significativo, come quelli legati alla guida in stato di ebbrezza”.

I reati legati alla guida sotto l’effetto di alcool e/o stupefacenti (art. 116, 186 e 187 del CdS), 3-400 provvedimenti all’anno, “rappresentano il 15-20% delle notizie di reato che arrivano in questa Procura: con lo staff messo in piedi li dovremmo definire in tempi solleciti, come quelli legati ai reati ambientali e urbanistici, tutti di una certa urgenza”. Dall’altra parte, “come sperimentato a Oristano”, c’è un ritorno “per chi viene qui: devono farsi tutti promotori e veicolatori di formazione e informazioni nei confronti di chi fa lo stesso lavoro. Chi non fa Polizia giudiziaria tutti i giorni dev’essere formato dagli altri colleghi”.

“Pensate a quello che capita quando dobbiamo inseguire una persona con un domicilio labile: s’impiegano tante energie senza avere certezza del risultato. Incidenti stradali? Non potete sapere quante volte ricevo la notizia di reato senza rilievi planimetrici o fotografie, senza quelli non posso andare da nessuna parte. Mancanze di documenti che possono riguardare le ordinanze di demolizione via dicendo. Tutto questo è fatto nell’ottica, egoistica e utilitaristica, che però può dare vantaggi bilaterali ai Corpi di Polizia locale, migliorando la qualità del lavoro”.

I nuovi procuratori di Lecco

Oggi sono quattro procuratori attivi nel Palazzo di Giustizia, ma la squadra dei sostituti sta per subire degli scossoni: “Il dottor Andrea Figoni sta facendo le valigie ma lo tratteniamo, poi abbiamo le dottoresse Giulia Angeleri e Chiara Di Francesco, mentre dal 30 novembre in avanti il Consiglio superiore della Magistratura potrà mandare qui i tre colleghi che hanno scelto di venire a Lecco; li conoscerò il 28 giugno durante una riunione, si tratta della dottoressa Simone Galluzzo (tirocinio a Milano), della collega Chiara Stoppioni (Firenze) e del dottor Pasquale Esposito (Perugia)”.

Preoccupa maggiormente “il personale amministrativo: ci sono pensionamenti e trasferimenti, con concorsi in atto che dovrebbero permettere l’arrivo di altri funzionari. Un’unità di personale è stata promossa alla qualifica superiore, rimane qua ma mi scopre la qualifica inferiore: i ritardi nella definizione dei procedimenti sono legati alla mancanza di materiale umano, che deve obbligatoriamente lavorare le istanze dei magistrati”. Ma l'ingrossarsi delle file non pregiudicherà l'avanzamento del progetto della nuova Sezione: “Nel momento in cui saremo a pieno organico la presenza di quel personale sarà ancora più importante: la convenzione con i Comuni si rinnova automaticamente di anno in anno senza la manifesta volontà di recedere espressa entro due mesi; se ci fossero dei problemi ci metteremmo al tavolo per parlarne, ovviamente”.