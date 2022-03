Stai per lasciare la scuola? C'è "Un apprendimento per la vita"

Un progetto provinciale contro la dispersione scolastica. Ad attivarlo, in favore di studentesse e studenti che nel primo quadrimestre del primo anno hanno evidenziato situazioni di difficoltà gravi o sono a rischio di abbandono scolastico, l'Istituto comprensivo statale Falcone e Borsellino Lecco1, ente capofila per il contrasto dell'abbandono scolastico, la Provincia di Lecco, l'Ufficio scolastico territoriale di Lecco.

Il progetto "Un apprendimento per la vita" prevede momenti d'aula e momenti di alternanza scuola-lavoro per favorire un'integrazione forte tra apprendimento teorico ed esperienza pratica e vede la partecipazione di 30 studenti provenienti da 14 Istituti scolastici di secondo grado.

"Crediamo in una scuola per tutti"

"Sono molto soddisfatto della grande adesione al progetto, che premia il lavoro svolto da anni dalla Provincia di Lecco e dai partner a favore dei giovani studenti e dei loro genitori per il contrasto della dispersione scolastica - commenta il consigliere provinciale delegato all'Istruzione e Formazione professionale Carlo Malugani - Crediamo in una scuola per tutti, nessuno escluso, quindi, è importante promuovere progetti di inclusione soprattutto dopo un periodo di pandemia che ha colpito duramente le giovani generazioni".